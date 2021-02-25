«ناسا» تنشر صورة بانورامية التقطها «برسيفرنس» في المريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 02:30 مساء
صورة بانورامية نشرتها وكالة ناسا لمنطقة هبوط المسبار برسيفرنس في المريخ، 24 فبراير 2021 (أ ف ب)

نشرت وكالة «ناسا»، الأربعاء، صورة بانورامية لافتة من المريخ التقطها المسبار «برسيفرنس» في المنطقة التي حط فيها الأسبوع الماضي.

هذه الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأميركية بعد جمع لقطات عدة التقطها الروبوت الجوال، تظهر قمة فوهة جيزيرو التي كانت تحوي بحسب العلماء بحيرة عميقة كان يصب فيها نهر قبل نحو 3.5 مليار سنة، وفق «فرانس برس».

والتقط الروبوت الجوال 142 صورة بانورامية (360 درجة) باستخدام آلات تصوير فائقة الدقة مدمجة فيه.

وقال جيم بل من جامعة «أريزونا»: «نحن موجودون في موقع جيد جداً يمكننا فيه رؤية خصائص شبيهة جداً بتلك التي وقعت عليها مركبات سبيريت وأوبورتيونيتي وكوريوسيتي (ثلاث مركبات سبقت برسيفرنس إلى الكوكب الأحمر) في منطقة الهبوط».

وتسعى وكالة الفضاء الأميركية من خلال هذه المهمة إلى إيجاد آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر، من خلال جمع ما يصل إلى ثلاثين عينة صخرية من الكوكب خلال أقل من عامين.

وستساعد كاميرات «برسيفرنس» العلماء على تحديد التاريخ الجيولوجي والظروف الجوية في الفوهة وتحديد الصخور والرواسب التي ستُسحب قبل نقلها إلى الأرض في مهمة مستقبلية متوقعة في ثلاثينات القرن الحالي.

وكانت وكالة «ناسا» نشرت، الإثنين، وثيقتين استثنائيتين التقطهما الروبوت الجوال، هما فيديو لافت لهبوطه سُجل من مختلف الزوايا، وأول تسجيل صوتي على الكوكب الأحمر جرى التقاطه بواسطة ميكروفون.

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