ضحايا هجمات إرهابية يقاضون «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 10:32 صباحا
شعار تويتر (أ ف ب)

رفع ثلاثة من ضحايا هجمات إرهابية تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت، دعوى قضائية على «تويتر فرنسا» وحملوها المسؤولية عن حفظ شكاواهم لأن الشبكة الاجتماعية لم تستجب إلى طلبات قضائية للإفصاح عن هويات المتحرشين بهم، وفق ما أُفيد، الأربعاء، تأكيدًا لمعلومات نشرتها جريدة «لوموند».

ورفع الدعوى على «تويتر» كل من أوريليا جيلبير الناجية من الهجوم على قاعة باتاكلان للحفلات في باريس قبل خمس سنوات، وجورج سالين والد أحد ضحايا الاعتداء، والصحفي السابق نيكولا إينان الذي اتخذه تنظيم الدولة الإسلامية رهينة العام 2013، وفق «فرانس برس».

وتستند الدعوى إلى رفض الشبكة «الامتثال لطلب من سلطة قضائية» و«التواطؤ في جرائم إهانة عامة».

وتعرّض كل من جيلبير وسالين في أغسطس 2020، وإينان في صيف 2019 لموجة مضايقات بعدما اتخذوا مواقف من مسألة إعادة من بقي في سورية من أبناء الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وسارعت «تويتر» في حينه إلى حذف معظم الرسائل المبلغ عنها، لكن عدم استجابة «تويتر» طلبات النيابة العامة في باريس دفع القضاء تباعًا إلى حفظ القضايا المرفوعة من المدعين الثلاثة خلال العام 2020 كون مؤلفي التعليقات المسيئة إليهم «مجهولين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تابع الليبيون المرشحين للمناصب الموقتة عبر الشاشة من جنيف؟
ليبيا
تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ ...
ليبيا
بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة أملا في السداسية التاريخية بعد تعزيز صدارة الدوري
رياضة عالمية
صناعة «السعفيات» تعين الليبيين على مواجهة الأعباء الاقتصادية
ليبيا
وزير الري السوداني: ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي
عربى
أبونوارة: سعيد بمباركة زملائي الرياضيين على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
الجزائر مستعدة لـ«التعاون الكامل» مع المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين في ليبيا
ليبيا
ننشر نص بيان القيادة العامة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
بايدن يعيد رسم التحالفات الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية
ثقافة وفن
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من ألمانيا.. نافذة نور لمصابين بالعمى