الأقمار الصناعية تشعل خلافات ماسك وبيزوس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 11:55 صباحا
إلون ماسك (الإنترنت)

بالتوازي مع شدة التنافس بين إلون ماسك وجيف بيزوس، في مجال الأقمار الصناعية ذات المدارات المنخفضة، التي من المفترض أن توفر إنترنت عالي السرعة من الفضاء، يزداد الجدل بينهما بل وصل الأمر لحد الخلاف العلني.

وقال إلون ماسك رئيس شركتي «تيسلا» للسيارات الكهربائية و«سبايس إكس» الفضائية على «تويتر» إن «شل نظام ستارلينك لمصلحة أقمار أمازون التي لن تعمل إلا بعد سنوات في أفضل الأحوال، لا يخدم الناس في شيء»، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

وكانت «سبايس إكس» التي أسست في العام 2002 وضعت في المدار مئات الأقمار الصناعية لتشكيل كوكبة «ستارلينك». وتطلب الشركة من الهيئة الأميركية الناظمة الإذن لنقلها إلى مدار منخفض.

لكن «أمازون» تعترض على هذا الطلب الذي من شأنه أن يضع أقمار إلون ماسك في مدار «مشروع كويبر» الخاص بها.

وحصلت «أمازون» في يوليو على موافقة السلطات لنشر كوكبة تضم أكثر من 3000 قمر صناعي في مدار منخفض، من شأنها توفير الاتصال في المناطق غير المغطاة في كل أنحاء العالم.

وقال ناطق باسم «أمازون» الثلاثاء: «الحقائق بسيطة. صممنا نظام كويبر لتجنب التداخل مع ستارلينك، والآن تريد سبايس إكس تغيير موقع نظامها. هذه التغييرات لا تؤدي إلى بيئة خطرة من حيث إمكان الاصطدام في الفضاء فحسب، بل إنها تزيد أيضا تداخل الترددات للمشتركين». وتابع: «رغم ما قالته سبايس إكس على تويتر، فإن التغييرات التي اقترحتها هي التي من شأنها أن تعيق المنافسة بين أنظمة الأقمار الصناعية. من الواضح أن من مصلحتها خنق المنافسة إذا استطاعت، لكن ذلك ليس في مصلحة الجمهور بالتأكيد».

ووفقا لرسالة من «سبايس إكس» إلى لجنة الاتصالات الفدرالية فإن التغييرات المطلوبة لن تتداخل مع الأقمار الصناعية المنافسة. كذلك تتهم الشركة مجموعة «أمازون» بـ«خنق المنافسة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف
دولى
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟