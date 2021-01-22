«غوغل» توقع اتفاق إطار مع الصحف الفرنسية حول «الحقوق المجاورة»

رجل يلتقط صورة لشعار شركة «غوغل» خلال زيارته معرض «فيفاتك» للمبادرات الناشئة في باريس، 16 مايو 2019 (أ ف ب)

وقّعت «غوغل» اتفاق إطار مع الاتحاد الصحفي الفرنسي الأبرز ستدفع المجموعة العملاقة بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملًا بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته «الحقوق المجاورة»، بعد مفاوضات معقّدة استمرّت أشهرًا.

وأعلنت المجموعة الأميركية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك نشراه، الخميس، عن «اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي»، وفق «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي «ثمرة أشهر عديدة من المفاوضات في الإطار المحدد من هيئة المنافسة»، وهو «يحدد الإطار الذي ستتفاوض فيه غوغل على اتفاقات فردية للتراخيص مع أعضاء» الاتحاد الصحفي، في مقابل المنشورات المصنفة ضمن فئة «الأخبار السياسية والعامة».

وستغطي اتفاقات التراخيص هذه «الحقوق المجاورة كما ستتيح للصحف الدخول إلى برنامج نيوز شوكايس»، الذي رخّصت له «غوغل» أخيرًا وتدفع بموجبه مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل تشكيلة من المحتويات الخاصة.

لكن من غير المعروف حتى الساعة حجم الإيرادات التي سيوفرها هذا الاتفاق للصحافة الفرنسية في ظل التكتم على الشروط المالية المتصلة به.

ولم ترد «غوغل» ولا اتحاد الصحف الفرنسية على أسئلة وكالة «فرانس برس» للاستيضاح بشأن الموضوع.

«آفاق جديدة» للصحافة

وأشار البيان إلى أن قيمة الأموال التي ستُدفع للناشرين ستُحتسب بصورة فردية «بالاستناد إلى معايير بينها على سبيل المثال درجة الإسهام في الأخبار السياسية والعامة والحجم اليومي للمنشورات وأيضا الجمهور المتلقي عبر الإنترنت شهريا».

وقال بيار لويت رئيس اتحاد «أبيغ» والرئيس التنفيذي لمجموعة «لي زيكو» الفرنسية الناشرة لجريدة «لو باريزيان»، إن هذا الاتفاق «يشكل اعترافا فعليا بالحقوق المجاورة للناشرين الصحفيين والبدء بتقاضيهم أموالا من المنصات الرقمية على استخدام منشوراتهم الإلكترونية».

من ناحيته، رأى رئيس فرع «غوغل» الفرنسي سيباستيان ميسوف في هذا الاتفاق، تأكيدا على «التزام» المجموعة الذي يفتح «آفاقا جديدة» أمام الناشرين الصحفيين.

ولم يكن مسار بلوغ هذا الاتفاق ميسرًا بالكامل، حيث اتهمت الصحافة الفرنسية «غوغل» نهاية 2019 بانتهاك «الحقوق المجاورة» الشبيهة بحقوق الملكية الفكرية والتي بدأ العمل بها نتيجة قانون أقره البرلمان الأوروبي العام 2019 وباشرت فرنسا تطبيقه على الفور. ومن شأن هذا القانون تحسين تقاسم الإيرادات في القطاع الرقمي لمصلحة الناشرين والوكالات الصحفية.

وبعيد دخول القانون حيز التنفيذ في فرنسا، قررت «غوغل» بصورة أحادية الحد من ظهور الصحف التي ترفض السماح لها باستخدام محتوياتها مجانا (عناوين ومقتطفات من مقالات) ضمن نتائج محرك البحث التابع لها.

واضطرت الصحف الفرنسية مرغمة إلى السير بهذه الشروط لكنها لجأت سريعًا إلى هيئة المنافسة التي أمرت المجموعة الأميركية العملاقة في أبريل 2020 بالتفاوض «بحسن نيّة» مع الناشرين، وهو قرار دعمته لاحقا محكمة الاستئناف في باريس.

الاعتراف بالحقوق

وفي هذا الإطار من المفاوضات، أعلنت «غوغل» في أكتوبر الفائت، اقتراب توقيع اتفاق إطار مع اتحاد الناشرين الصحفيين الفرنسيين، ثم أعلنت في نوفمبر التوصل إلى اتفاقات فردية أولى مع بعض الصحف الفرنسية بينها «لوموند» و«لوفيغارو» و«ليبيراسيون» و«ليكسبريس».

ويمتد اتفاق الإطار هذا على ثلاث سنوات، وهو لا يغطي كل الصحافة المكتوبة الفرنسية، خصوصا الوكالات الصحفية بينها وكالة «فرانس برس»، إذ لا تزال في طور التفاوض مع «غوغل»، فيما لم تفض محادثات مجموعة الإنترنت مع نقابة ناشري المجلات في فرنسا إلى نتيجة حتى الآن.

وعلق رئيس مجلس إدارة وكالة «فرانس برس» فابريس فريس، قائلا: «أسعدتني ترجمة الاعتراف بالحقوق المجاورة بصورة ملموسة للمرة الأولى في أوروبا، ونحن ننتظر،

بعدما أُنجزت الخطوة الأولى، وهي دائما الأصعب، أن تمضي غوغل في هذا المسار وتوسّع هذا الاعتراف ليشمل الأطراف الآخرين المؤهلين بما فيها الوكالات الإخبارية».