اليابان تمنح «هوندا» أول موافقة في العالم لبيع سيارات ذاتية القيادة

منحت الحكومة اليابانية، الأربعاء، صانع السيارات العملاق «هوندا» الموافقة على بيع سيارات ذاتية القيادة من المستوى الثالث في اليابان، وهي الخطوة الأولى من نوعها في العالم.

وقالت «هوندا» إنها تعتزم قبل مارس المقبل طرح هذه السيارات القادرة على القيادة الذاتية فقط خلال الازدحامات المرورية على الطرق السريعة، بحسب «فرانس برس».

ويتم تصنيف السيارات ذاتية القيادة على مقياس من صفر إلى خمسة، والمستوى الخامس يشير إلى الاستقلالية التامة للسيارة في التحكم بالقيادة. ولفتت «هوندا» في بيان إلى أن «تصنيف النوع» الذي وافقت عليه الحكومة اليابانية الأربعاء «يمكِّن نظام القيادة الآلي من تولي قيادة السيارة دون تدخل من السائق في ظل ظروف معينة، مثل أن تكون السيارة عالقة في ازدحام مروري على طريق سريع».

القيادة الآلية خلال الازدحامات

وأضافت «تخطط (هوندا) لإطلاق بيع (هوندا لدجيند) المجهزة بمعدات القيادة الذاتية التي تمت الموافقة عليها حديثًا (القيادة الآلية خلال الازدحامات) قبل انتهاء السنة المالية الحالية».

وأفاد ناطق باسم «هوندا» أنها «المرة الأولى في العالم التي يحصل فيها صانع سيارات على تصنيف نوع» من المستوى الثالث للقيادة الذاتية. وأضاف أن الشركة يمكن أن تصبح الآن الأولى في العالم التي تنتج كميات تجارية من سيارات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، على الرغم من تسابق شركات أخرى لتقديم سيارات من هذا النوع.