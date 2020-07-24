«ليغو» تسحب لعبة مستوحاة من طائرة عسكرية فعلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 09:49 صباحا
مدينة مبنية من مكعّبات الليغو في هيلسنكي، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت شركة «ليغو» الدنماركية للألعاب أنها ألغت إطلاق لعبة هي نموذج عن طائرة حربية متعددة الاستخدام بعدما أشارت انتقادات إلى أنها تتعارض مع شعار الشركة عدم تصميم ألعاب «تستند إلى آليات عسكرية فعلية».

والطائرة هذه من نوع «بيل بوينغ في-22 أوسبري» الأميركية التي تتميز بقدرتها على توجيه قوتها الدافعة عموديا ما يجعلها في آن واحد مروحية وطائرة، وفق «فرانس برس».

وكان من المقرر إطلاق لعبة «ليغو» هذه في الأول من أغسطس «وكانت مصممة للتركيز على أهمية الدور الذي تؤديه الطائرة في عمليات البحث والإنقاذ».

وقالت «ليغو» في بيان «لدينا سياسة متواصلة تقضي بعدم تصميم ألعاب تتضمن آليات عسكرية فعلية لذا قررنا إلغاء إطلاق هذا المنتج».

وأوضحت الشركة أن القرار اتخذ بسبب سياسة «ليغو» وبعد حملة شنتها المنظمة غير الحكومية «جرمان بيس سوساييتي» التي قالت إن الشركة الدنماركية تنتهك «مبادئها» من خلال هذه اللعبة.

وعلقت المنظمة على قرار «ليغو» بقولها «لقد تجاوزت الشركة توقعاتنا»، مشددة على أنها فوجئت بنجاح الحملة وكانت تعتقد أن طرح اللعبة سيتم لا محال.

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