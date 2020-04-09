عطل في «سناب شات» بعد إنشاء مؤثرات خاصة بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 10:53 صباحا
شعار «سناب تشات» على أحد الأجهزة، 1 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

أعلن «سناب شات» الأربعاء، أنه أصلح العطل الذي ضرب التطبيق وأثر في العديد من المستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء في تغريدة على حساب «سناب شات سابورت» المسؤول عن تقديم الدعم التقني للمشتركين على «تويتر»: «لقد أصلحنا العطل. إذا كنتم ما زلتم تعانون من مشاكل فأخبرونا بذلك»، دون أي تفاصيل إضافية، وفق «فرانس برس».

وقبل ساعات قليلة من ذلك، أشار الحساب نفسه إلى أنه «كان يدرك أن العديد من مستخدمي سناب شات يواجهون مشاكل في استخدام التطبيق. نحن نراقب ما يجري».

في الوقت نفسه، تلقى موقع «داون ديتكتر»، الذي يسجل الأعطال وغيرها من المشاكل البرمجية التي تحصل في الوقت الفعلي، أكثر من 90 ألف شكوى من مستخدمي «سناب شات».

ولم ترد «سناب»، الشركة الأم للتطبيق، على استفسارات وكالة «فرانس برس».

ومثل معظم مواقع التواصل الاجتماعي، شهد «سناب شات» ارتفاعا كبيرا في نسبة استخدامه في الأسابيع الأخيرة، بعدما عزلت نصف البشرية تقريبا نفسها في المنزل في محاولة للحد من انتشار «كوفيد-19».

وأنشأ التطبيق فلاتر خاصة بـ«كوفيد-19» بما فيها واحد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يقدم المشورة والمعلومات.

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