250 ألف دولار للتذكرة.. قائمة السفر للفضاء تتضاعف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 10:28 صباحا
ريتشارد برانسون في بورصة نيويورك في 28 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

تخطط شركة «فيرجن غالاكتيك» لإرسال أول زبائنها إلى الفضاء، بحلول صيف العام 2020، فيما تضاعفت حجوزاتها للسياحة الفضائية منذ نهاية سبتمبر.

وباتت قائمة الانتظار لدى هذه الشركة تضم راهنا 7957 شخصا، حسب ما كشفت وكالة «فرانس برس».

وكانت الشركة توقفت عن بيع التذاكر رسميا، بعد أول تجربة فضائية لها في ديسمبر 2018.

لكن بعد تسجيل «فيرجن غالاكتيك» 603 حجوزات من 60 دولة بسعر يصل إلى 250 ألف دولار للتذكرة، استمرت الشركة في تلقي الطلبات.

وتستعد الشركة التي يملكها ريتشارد برانسون لعرض سلسلة جديدة من التذاكر للبيع الأربعاء، وعلى كل شخص يطمح لزيارة الفضاء أن يدفع ألف دولار مسبقا.

كذلك كشفت المجموعة، الثلاثاء، أنها حققت إيرادات بلغت 529 ألف دولار في الربع الأخير من العام 2019 مسجلة خسارة قدرها 72.7 مليون دولار. وعلى مدى العام، خسرت المجموعة ما مجموعه 211 مليون دولار.

والشركة في منافسة مباشرة مع «بلو أوريجين» الشركة التي أسسها جيف بيزوس صاحب شركة «أمازون».

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