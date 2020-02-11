العلماء يكتشفون «حصاد الموت»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 10:22 صباحا
صورة نشرتها جامعة كالغاري ومتحف تيريل الملكي في 10 فبراير 2020 لرسم يسجد التيرانوصور الجديد المكتشف في أميركا الشمالية (أ ف ب)


اكتشف العلماء نوعا جديدا من الديناصورات يرتبط ارتباطا وثيقا بالتيرانوصور، الذي جاب سهول أميركا الشمالية قبل حوالى 80 مليون عام، حسب ما أعلنوا الاثنين.

ويعتقد أن «ثاناتوثيريستس ديغروتوروم» الذي يعني باليونانية «حصاد الموت» هو أقدم عضو في عائلة التيرانوصور، الذي اكتشف حتى الآن في شمال أميركا الشمالية، وقد يصل طوله إلى حوالى 8 أمتار، حسب «فرانس برس».

والتيرانوصور وهو أشهر أنواع الديناصورات التي خلدت في فيلم «جوراسيك بارك» في العام 1993 لستيفن سبيلبرغ، كان موجودا قبل 66 مليون عام. لكن تاريخ وجود «ثاناتوثيريستس ديغروتوروم» يعود إلى 79 مليون عام على الأقل، وفق ما قال العلماء.

ووجدت الدراسة أن هذا الديناصور كان شبيها بالديناصورات الأكثر بدائية، التي عاشت في جنوب الولايات المتحدة.

وقال الباحثون إن التفاوت في شكل جماجم التيرانوصورات يعود إلى اختلاف الأنظمة الغذائية التي كانت تستند إلى نوع الفرائس التي كانت متاحة في ذلك الوقت.

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