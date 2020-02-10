الساعات السويسرية تتأخر أمام «آبل ووتش»

موظف يعرض ساعة آبل ووتش في 19 سبتمبر 2019 في متجر "آبل" في الجادة الخامسة في نيويورك (أ ف ب)

بينت دراسة لشركة «ستراتيجي أناليتيكس» أن مبيعات ساعات «آبل ووتش» الموصولة للمرة الأولى فاقت مجموع ما باعته شركات صناعة الساعات السويسرية، في العام 2019.

وباعت مجموعة «آبل» نحو 31 مليون «آبل ووتش» في العالم السنة الماضية بزيادة نسبتها 36% سنويًّا، في حين أن الماركات السويسرية مجتمعة باعت ما يزيد بقليل على 21 مليون ساعة بتراجع نسبته 13%، على ما أفاد المصدر نفسه، حسب «فرانس برس».

وأمام التراجع العام لمبيعاتها، باتت الشركات السويسرية تركز على الساعات الفاخرة، التي تقترحها ماركات مثل «باتيك فيليب» و«روليكس»، فتبيع عددًا أقل لكن بأسعار مرتفعة.

وقال اتحاد صناعات الساعات في سويسرا: «إن الساعات التي يزيد سعرها عند التصدير على ثلاثة آلاف فرنك سويسري (أكثر بقليل من 2800 يورو)، سجلت ارتفاعًا كبيرًا مع زيادة في القيمة بلغت 12.9%.

وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة في عائدات صادرات مجموع الساعات السويسرية، في السنوات الثلاث الأخيرة. وازدادت في العام 2019 على 20 مليار يورو.

وعلى سبيل المقارنة، فإن مجموع قيمة الأكسسوارات التي باعتها «آبل» من سماعات وساعات وغير ذلك، وصل إلى 22 مليار يورو في 2019. وتفيد تقديرات المحللين بأن مبيعات «آبل ووتش» التي لا تنشر الشركة الكاليفورنية تفاصيل عنها، تزيد بقليل على 12 مليار دولار.

وتعاني ماركات الساعات السويسرية المتدنية أو المتوسطة الكلفة، التي تصنع أيضًا تصاميم إلكترونية، خصوصًا من منافسة «آبل» وشركات صناعة «الساعات الذكية» الأخرى.

وتهيمن «آبل» التي طرحت «آبل ووتش» في العام 2015، على قطاع الساعات الموصولة، بحيث تسيطر على نصف السوق وفق «ستراتيجي أناليتيكس».