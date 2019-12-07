طوابير من الدببة على أبواب قرية روسية

صورة وزعها المتنزه القطبي الوطني الروسي في 4 مارس 2019 لدب قطبي في أرخبيل نوفايا زيمليايا النائي في الشمال الروسي (أ ف ب)

جراء تأخر تشكل الجليد البحري، تجمع 56 دبا على تخوم قرية تشوكوتكا (شمال شرق روسيا) حيث يقدم لهم السكان الطعام.

هذه الدببة موجودة حاليا قرب منطقة ريركايبي التي تعد ما بين 600 إلى 800 نسمة، في ظل عدم بلوغ الجليد البحري صلابة كافية للسماح لها بالتوجه للصيد في نتيجة مباشرة على الأرجح للتغير المناخي، على ما ذكرت أفادت وسائل إعلام روسية والصندوق العالمي للطبيعة.

ولدى وصول الحيوانات، وضع السكان على مسافة بعيدة من القرية جيف ثدييات من فصيلة الفظ لتقتات عليها الدببة، وفق «فرانس برس».

وقالت المسؤولة في منظمة محلية مدافعة عن الدببة تاتيانا مينينكو لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية «مع منظمات أخرى، استحدثنا هذه النقطة المخصصة للتغذية مع جيف حيوانات فظ جمعناها على طول الساحل، والدببة تأكلها».

لكنها أشارت إلى أنه بفعل العدد الكبير من هذه الحيوانات، تسعى الذكور منها إلى الاستفراد بالطعام حارمة منه الإناث والصغار.

ولفتت مينينكو إلى أن وجود عدد كبير من الدببة ليس ظاهرة استثنائية، فمنذ سنوات عدة، يتشكل الجليد البحري في وقت متأخر في أحد تبعات التغير المناخي. وأضافت «طالما لم تسجل عملية تجلد كبيرة، لن يُغطى البحر بالجليد والدببة ستبقى عند الساحل».

وأشارت منطقة تشوكوتكا في بيان إلى أن «هذه الظاهرة على تخوم ريركايبي تكررت مرات عدة في السنوات الأخيرة» كما أن الوضع «تحت السيطرة». غير أن السلطات أوضحت أن «كل الأحداث العامة ألغيت في القرية حفاظا على السلامة العامة».