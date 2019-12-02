متنزه بلجيكي يشهد ولادة وحيد قرن أبيض

أنثى وحيد قرن أبيض في متنزه حيواني في غرب فرنسا في 14 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أعلن متنزه «بيري دايزا» الحيواني في بلجيكا، الإثنين، الذي يشارك في برنامج للحفاظ على وحيد القرن الأبيض، ولادة ذكر من هذا الحيوان المهدد.

وأشار المتنزه في بيان إلى أن «صغيرًا ذكرًا رائعًا وُلد صباح الإثنين 25 نوفمبر»، مضيفًا «الأم ماديبا وصغيرها بصحة جيدة»، وفق «فرانس برس».

وثمة أنثى أخرى في المتنزه تدعى إيلي في مرحلة الحمل، ومن المتوقع أن تضع صغيرها «في نهاية العام». وأشارت حديقة الحيوانات إلى أن حالتي الحمل حصلتا طبيعيًّا.

وأفلت وحيد القرن الأبيض الجنوبي بصعوبة من الانقراض الكامل في القرن العشرين، وفق المتنزه البلجيكي، قبل أن يعاود عدد هذه الحيوانات الارتفاع في الأوساط الطبيعية إلى نح 20 ألف حيوان. غير أن «هذه الحيوانات لا تزال تقع في كثير من الأحيان ضحية الصيد غير القانوني»، وفق المتنزه.

أما فصيلة وحيد القرن الأبيض الشمالي، فهي على شفير الاندثار، إذ لا يزال هناك انثيان فقط من هذا الجنس في العالم بعدما نفق آخر الذكور العام الماضي.

وللأنثى إيلي صغير يدعى سيتيمبا وُلد سنة 2016 ونقل إلى حديقة الحيوانات في مدينة ملقة الإسبانية في إطار برنامج أوروبي لتربية الحيوانات في الأسر.