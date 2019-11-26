تطبيق جديد لمكافأة مستخدمي «فيسبوك»

ستكافئ «فيسبوك» على المشاركة في مهمات واستبيانات ودراسات، مع إطلاق تطبيق جديد باسم «فيوبوينتس».

ومن أجل استحداث حساب «فيوبوينتس» ينبغي على المستخدم أن يوفر بعض المعلومات مثل اسمه وعنوانه الإلكتروني ومكان إقامته وتاريخ ميلاده وجنسه.

ويدعوه التطبيق بعد ذلك إلى المشاركة في برامج مختلفة، التي قد تكون استمارات أسئلة عبر الإنترنت او تجارب على منتجات.

والبرنامج الأول المقترح هو «استبيان حول الرفاه» الهدف منه على ما أوضحت «فيسبوك»، «التوصل إلى منتجات أفضل للحد من التأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وتحسين منافعها».

وبعد إنجاز البرنامج، يحصل المستخدم على نقاط يمكنه جمعها للحصول على المال، الذي يحول عبر «باي بال». وغالبا ما تتعرض «فيسبوك» لانتقادات لاستخدامها البيانات الشخصية لأعضائها، لكنها أكدت أن المعلومات التي توفر إلى «فيوبوينتس» ستكون محمية.

وقال المسؤول عن هذا البرنامج، إيريز نافيه، في مدونة «لن نبيع المعلومات التي جمعت عبر هذا التطبيق إلى أطراف أخرى. لن نتشارك علنا نشاطكم عبر فيوبيونتس عبر فيسبوك، أو عبر حسابات أخرى مرتبطة من دون مشاركتكم. ويمكنكم وضع حد لمشاركتكم في أي وقت».

و«فيوبوينتس» مخصصة لأشخاص فوق سن الثامنة عشرة يقيمون في الولايات المتحدة ويملكون حسابا على «فيسبوك». وقالت المجموعة إنها تنوي إطلاق التطبيق في دول أخرى اعتبارا من العام المقبل.