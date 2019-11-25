إطلاق عريضة لحظر المبيدات الحشرية الصناعية

إطلاق عريضة لحظر المبيدات الحشرية الصناعية (أ ف ب)

أطلقت الاثنين مبادرة مواطنية أوروبية تهدف لحظر المبيدات الصناعية في الاتحاد الأوروبي في غضون 15 عامًا وتأمل في أن تجمع أكثر من مليون توقيع لحمل المفوضية الأوروبية على فتح نقاش.

وأطلق هذه المبادرة سبعة مواطنين من الاتحاد الأوروبي يقيمون في إيطاليا ورومانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا وبلجيكا واليونان على ما أفاد مصدر في منظمة «جينيراسيون فوتور» غير الحكومية الفرنسية، ووافقت المفوضية الأوروبية على طلبهم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويشكل هذا النوع من المبادرات أداة لمشاركة المواطنين تسمح بطرح مواضيع تهم المواطنين على المفوضية الأوروبية، وكانت مبادرة مواطنية أوروبية أطلقت العام 2017 دفعت المفوضية إلى إعادة النظر في القانون حول غلايفوسات مبيد الأعشاب المثير للجدل، وتستمر هذه العريضة بجمع التواقيع حتى 30 سبتمبر 2020.

وتطالب المنظمات غير الحكومية الداعمة لهذه المبادرة بـ«الحظر التدريجي للمبيدات الحشرية الصناعية في الزراعة الأوروبية وصولا إلى 80 % بحلول 2030 مع إعطاء الاولوية للمبيدات الحشرية الأكثر سمّية على أن تصبح منطقة خالية من المبيدات الحشرية بحلول 2035 على أبعد تقدير» على ما جاء في الملف الإعلامي، وراهنا، يمكن لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تعتمد برنامجا خاصا بها لخفض هذه المبيدات الصناعية.