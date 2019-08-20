سيدة ليبية تحصل على الطلاق عبر «فايبر»

حصلت سيدة ليبية على طلاقها من زوجها عبر تطبيق «فايبر» بسبب وجودها خارج البلاد لظروف عملها.

وقالت السيدة التي نتحفظ على اسمها لـ«بوابة الوسط» مراعاة لخصوصيتها: «لقد وصلنا منذ سنة تقريبًا إلى مرحلة يستحيل معها الاستمرار، فكان الانفصال».

وأضافت: «بعد فترة من الانفصال ساءت الأمور بيننا وتوترت وقررت طلب الطلاق، ولكنه رفض في البداية ولم أتمكن من الحصول على الطلاق».

ولفتت السيدة المعنية إلى أنها تواصلت مع زوجها عبر تطبيق «فايبر» ودخلت في مفاوضات «عسيرة شهدت مدًا وجزرًا انتهت بإرسال رسالة صوتية تحمل طلاقها».

ومن الناحية القانونية قالت المحامية ولاء الحاسي لـ«بوابة الوسط» إن القانون الليبي «يعترف بالطلاق عبر رسالة صوتية، ولكن بشرط أن يتم التحقق وتثبيت صحة الصوت للمطلق عبر المحكمة».

يذكر أن تطبيق «فايبر» يعمل على الهواتف الذكية، ويتيح للمستخدمين المراسلة الفورية وإجراء مكالمات هاتفية مجانية وإرسال رسائل بشكل مجاني ويعمل على الشبكات الخلوية ويتوفر بــ 10 لغات، من بينها اللغة العربية.