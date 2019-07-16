خسوف جزئي للقمر مساء الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 10:05 صباحا
خسوف قمري في الأرجنتين، 21 يناير 2019 (أ ف ب)

بعد خمسين عامًا بالتمام والكمال على انطلاق مهمة «أبوللو 11» في 16 يوليو 1969، يشهد جزء كبير من العالم الثلاثاء خسوفًا جزئيًا للقمر.

وجاء في بيان صادر عن الجمعية الفلكية الملكية (راس) في لندن «ستتسنّى رؤية الخسوف في أفريقيا وجزء كبير من أوروبا وآسيا والشقّ الشرقي من أميركا الجنوبية والجزء الغربي من أستراليا»، وفق «فرانس برس».

ويحدث الخسوف عند اصطفاف الشمس والأرض والقمر، فيحجب ظلّ الأرض القمر.

وسيحتجب القمر جزئيًا الثلاثاء، إذ «سيغطّي الظلّ حوالي 60% من الجزء المرئي من القمر»، بحسب الجمعية الفلكية الملكية.

وسيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 20,01 بتوقيت غرينيتش ليبلغ ذروته عند الساعة 21,30، قبل أن ينتهي عند الساعة 22,59.

ويمكن متابعة هذه الظاهرة الفلكية بالعين المجرّدة. ومن شأن استخدام النظّارات والمناظير والتلسكوبات أن يجعل المشهد أكثر رونقًا، شرط أن تكون الأحوال الجوية مواتية.

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