«آبل» تتحدى ترامب بهذا القرار

رمز آبل على واجهة قاعة بيل غراهام أوديتوريوم في سان فرانسيسكو في 7 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه في وقت تستعر حرب تجارية بين البلدين، إلا أن «آبل» قررت نقل إنتاج أحد نماذج حواسيبها، هو «ماك برو» الجديد، من الولايات المتحدة إلى الصين.

وأوردت الصحيفة الاقتصادية الأميركية عن مصادر لم تكشف هويتها أن «آبل» اختارت المزوّد التايواني «كوانتا كمبيوتر» لجمع قطع هذه الأجهزة في الصين، قرب شنغهاي، علمًا بأن قطعها تجمع حاليًا في تكساس، وفق «فرانس برس».

وصحيح أن كمبيوترات «ماك برو» ليست سوى جزء بسيط من مبيعات «آبل»، فإن هذا القرار قد يثير سخط الرئيس دونالد ترامب، الذي ما انفكّ يحضّ الشركات الأميركية، وتحديدًا «آبل»، على الإنتاج في الولايات المتحدة.

ويثير هذا القرار الحيرة أيضًا في خضمّ الحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن، التي تهدد بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الصينية كلّها، ما قد يرفع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين.