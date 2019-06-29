عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 10:09 صباحا
جوني آيف (يسار) وتيم كوك في كوبرتينو (كاليفورنيا) في 12 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت «آبل»، الخميس، جوني آيف الذي ابتكر تصاميم حواسيب «آي ماك» وهواتف «آي فون»، قرر مغادرة المجموعة هذه السنة لإطلاق شركته الخاصة.

وقال تيم كوك مدير «آبل» في بيان إن: «جوني شخصية مميّزة في مجال التصميم، وهو اضطلع بدور محوري في إنعاش آبل منذ ثورة حواسيب آي ماك سنة 1998 حتى هواتف آي فون» سنة 2007.

وأردف: «ستواصل آبل الاستعانة بخدمات جوني ومواهبه من خلال التعامل معه مباشرة في إطار مشاريع حصرية».

بعد السنوات الصعبة التي شهدتها «آبل» في التسعينات، نجح حوناثن آيف، وهو بريطاني في الثانية والخمسين من العمر منحته ملكة إنجلترا لقب «سير» الشرفي قبل بضع سنوات، في إضفاء زخم جديد على الشركة، مجسّدًا الأفكار الابتكارية لستيف جوبز من خلال تصميم حاسوب «آي ماك» المكتبي بجزئه الخلفي المكوّر والشفّاف، قبل ابتكار تصميم أجهزة أخرى لقيت نجاحا كبيرا مثل هواتف «آي فون».

وعلى مرّ السنين، بات آيف من أشهر المصممين الصناعيين في العالم، ويعزى له الفضل في رواج منتجات «آبل» بتصاميمها المحكمة والمنمّقة وحتّى المبسّطة، تماشيا مع تطلعات ستيف جوبز الذي حرص على أن تكون الأجهزة الإلكترونية جذّابة المظهر أيضًا.

ويأتي قرار رحيله من «آبل» في فترة مصيرية بالنسبة إلى الشركة التي باتت ترغب في إيلاء مزيد من الاهتمام للخدمات.

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