الناسا تعلن موعد إرسال تجهيزات إلى القمر

مركبة تطورها شركة إستروبوتيك لتحط على القمر وقد اختارتها الناسا مع مركبتين أخريين في 31 مايو 2019 لنقل معدات إلى القمر اعتبارًا من 2020 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال تجهيزات إلى القمر في 2020 و2021 للمرة الأولى منذ السبعينات.

واختارت الناسا ثلاث مركبات قادرة على الهبوط على سطح القمر تطورها شركات أميركية هي «استروبوتيك» و«إنتويتيف ماشينز» و«أوروبيت بيوند» لإرسال معدات وتجهيزات علمية إلى القمر تحضيرًا لعودة رواد الفضاء المتوقعة في العام 2024 في إطار برنامج «أرتيميس»، حسب «فرانس برس».

والمركبات الثلاث بأحجام وأشكال مختلفة وستنقل إلى سطح القمر حوالي عشرين قطعة ستوفرها الناسا.

ويتوقع أن تحط المركبة الأولى (أوربيت بيوند) في بحر الأمطار (ماري إيمبرويم) في سبتمبر 2020 بعد أن تطلق بواسطة صاروخ »فالكون 9» من إنتاج شركة »سبايس إكس».

وستتوجه مركبة شركة «إينتويتيف ماشينز» إلى القمر في يوليو 2021 لتحط في محيط العواصف (أوسيانوس بورسيلاروم). وستطلقها شركة «سبايس إكس» أيضًا.

أما «أستروبوتيك» فستحط على الفوهة الكبيرة في بحيرة الموت (لاكوس مورتيس) في يوليو 2021 بواسطة صاروخ لم يتم اختياره بعد. ونالت كل شركة عقدًا تراوح قيمته بين 77 و97 مليون دولار لتطوير هذه المركبات.

وستختار الناسا التجهيزات العلمية التي سترسلها خلال الصيف الحالي. ويفترض أن تشتمل على معدات لمساعدة رواد الفضاء في الهبوط على سطح القمر والتنقل والحماية من الإشعاعات.

وتوقف الوجود الأميركي على القمر منذ الرحلة الأخيرة لمهمة «أبولو» في 1972. لكن الناسا أرسلت بانتظام مسبارات إلى مدار القمر.