«سامسونغ» تكشف عن هاتف بشاشة قابلة للطيّ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 01:13 مساء
درو بلاكارد مدير تسويق «سامسونغ» يعرض المنتجات الجديدة في سان فرانسيسكو، 20 فبراير 2019 (أ ف ب)

كشفت «سامسونغ» الأربعاء، عن هاتف ذكي مزود بشاشة قابلة للطيّ ونموذج يتماشى مع الجيل الخامس من الإنترنت «5 جي»، في خطوة هي الأولى من نوعها في القطاع سمحت لها بالتقدّم أشواط على منافسيها، وأبرزها «آبل».

وبعد 12 سنة على طرح هاتف «آي فون» في السوق، كان حدث الأربعاء، جدّ مرتقب في أوساط القطاع الذي شهد أول تراجع له العام الماضي ويسعى إلى ابتكار منتجات جديدة لإنعاش السوق المتخمة، وفق «فرانس برس».

وخلال عرض ضخم أقيم في سان فرانسيسكو، كشفت المجموعة الكورية الجنوبية عن نموذج جديد قد يستخدم كهاتف أو كجهاز لوحي بفضل شاشة قابلة للطيّ. ومن المرتقب أن يطرح «غالاكسي فولد» في الولايات المتحدة في السادس والعشرين من أبريل بسعر 1980 دولارًا.

وقدّمت «سامسونغ» أيضًا طرازًا يتماشى مع الجيل الجديد من شبكة الإنترنت «5 جي» التي يتمّ نشرها حاليًا لتأمين اتصالات أكثر سرعة وأمنًا.

لكنها لم تكشف لا عن سعره ولا عن موعد طرحه في السوق، مكتفية بالإشارة إلى احتمال تسويقه اعتبارًا من الربع الثاني من العام في الولايات المتحدة عند مشغّل الاتصالات «فيرايزون» بداية.

كما عرضت المجموعة الأولى عالميًا في مجال الهواتف الذكية الأربعاء، نماذج جديدة من أحدث مجموعاتها «غالاكسي إس 10» تتراوح أسعارها بين 749 وألف دولار تتميّز بشاشة أفضل وأداء أقوى للبطارية وتصوير أكثر دقّة.

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