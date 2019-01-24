أمازون تكشف عن روبوت صغير يسلم البضائع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 01:02 مساء
«سكاوت» الروبوت الصغير يسلم البضائع قرب في سياتل (أ ف ب)

بدأت «أمازون» تجربة تسليم طرود في محيط سياتل حيث مقرها، بواسطة روبوت صغير سمي «سكاوت»، بحسب ما أعلنت المجموعة الأميركية العملاقة للتجارة الإلكترونية.

وتسير ستة نماذج من هذا الروبوت الكهربائي الصغير على الأرصفة بسرعة الإنسان ويمكنها «تجنب الحيوانات والمشاة أينما كان على طريقها»، بحسب ما أوضح شن سكوت المشرف على المشروع في مدونة، وفق «فرانس برس». 

ويتقدم الزبائن بطلبياتهم كالمعتاد عبر موقع «أمازون» وتصلهم البضائع إما عبر موظف تسليم أو عبر الروبوت «سكاوت».

ويعمل «سكاوت» خلال النهار فقط من الإثنين إلى الجمعة ويرافقه دائمًا موظف من «أمازون».

وستقرر المجموعة استنادًا إلى هذه التجربة إن كانت ستوسع المشروع الذي من شأنه خفض كلفة تسليم البضائع.

وعلى غرار شركات أخرى، تحاول «أمازون» إيجاد حلول أقل كلفة «للكيلومتر الأخير» الفاصل بين المخزن والزبون.

وتعمل «أمازون» التي مقرها في سياتل أيضًا على تسليم البضائع بطائرات صغيرة مسيرة.

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