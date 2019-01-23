رحلة تجريبية جديدة لصاروح فضائي سياحي

الصاروخ «نيو شيبارد» من صنع شركة بلو أوريجين في تكساس 29 أبريل 2018 (أ ف ب)

تجري «بلو أرويجين» شركة الفضاء التي يملكها جيف بيزوس صاحب مجموعة «أمازون» والساعية إلى إرسال سياح إلى الفضاء، الأربعاء رحلتها التجريبية العاشرة.

وستطلق «بلو أوريجين» صاروخها «نيو شيبارد» اعتبارًا من الساعة 14,50 بتوقيت غرينتش من منصتها في ولاية تكساس. وهي ستنقل تجارب علمية ترعاها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وفق «فرانس برس».

واجتاز الصاروخ الصغير العام الماضي حدود الفضاء المتفق عليها عالميًا بأنها مئة كيلومتر. ووصل الصاروخ إلى ارتفاع 107 كيلومترات في أبريل 2018.

ويتسع الصاروخ لستة ركاب سينقلهم يومًا في رحلة تستمر 11 دقيقة وسيقلع عندها عموديًا.

وتطور شركة «فيرجين غالاكتيك» التي يملكها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون من جهتها صاروخًا فضائيًا تلقيه طائرة ويقوده طياران.