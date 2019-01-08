«بريدبوت».. جهاز آلى يخبز 200 رغيف في اليوم

جهاز بريدبوت الآلي لصنع الخبز معروضًا في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات (أ ف ب)

يمكن لجهاز «بريدبوت» صنع أكثر من 200 قطعة خبز في اليوم، حسب النسخة المعروضة منه في معرض لاس فيغاس لللإلكترونيات.

ويأتي «بريدبوت» بحجم سيارة وهو مستقل بالكامل. فهذا الجهاز يخلط المكونات ويعجن ويخبز 235 قطعة في اليوم، أي حوالى 10 قطع في الساعة، على ما قالت شركة «ويلكنسون بايكنيغ كومباني» الصانعة له.

وعرضت الجهاز في معرض الإلكترونيات الموجه للعامة في لوس أنجليس، الذي يعج باجهزة آلية قادرة على اتمام مهام مختلفة، وفق «فرانس برس».

لكن ينبغي على الخبازين المحليين ألا يقلقوا، فجهاز «بريدبوت» موجه إلى المتاجر الكبيرة المهتمة بصنع الخبز الطازج في المكان وباقتصاد كلفة النقل بالشاحنة، على ما قال رئيس الشركة الأميركية راندال ويلكنسون.

وأوضح «المستهلكون يريدون خبزًا طازجًا للغاية لكن عندما يشترونه من السوبرماركت لا يعرفون متى خُبز»، مؤكدًا أن الجهاز يسمح ببيع خبز طازج أكثر من غالبية السوبرماركت في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أنها تجري مفاوضات مع سلاسل متاجر كبيرة وتأمل أن تجهز الجيش الأميركي أيضًا لصنع الخبز على حاملات الطائرات.

وفي الوقت الراهن يمكن لجهاز «بريدبوت» صنع قطع الخبز العادية، لكن راندال ويلكنسون يؤكد أن بالامكان تكييفه لصنع أنواع أخرى من الخبز ولا سيما خبز «الباغيت» الفرنسي الشهير.