«إنسايت» يُنزل جهازًا لرصد الزلازل على المريخ

المسبار إنسايت يـنزل جهازًا لرصد الزلازل على سطح المريخ (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية أن المسبار الأميركي «إنسايت» أنزل على سطح المريخ الجهاز الفرنسي لقياس الزلازل، تمهيدًا لبدء عمله في الإنصات إلى ما يجري في باطن الكوكب من اهتزازات.

وجهاز رصد الاهتزازات من تصميم وكالة الفضاء الفرنسية، والهدف منه رصد التموّجات الداخلية في باطن المريخ فيما يساعد على التعمّق في فهم تاريخ تكوينه. وبلغت تكاليف صنعه عشرات ملايين الدولارات، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وقال بروس بانيرد المسؤول في العلمي في المهمة في وكالة الفضاء الأميركية: «إنزال الجهاز من المسبار إلى السطح لا يقل أهمية عن عملية هبوط المسبار على الكوكب».

وأضاف: «هذا الجهاز هو الأهم في مهمة إنسايت، نحن نحتاج إليه لتحقيق ثلاثة أرباع أهدافنا العلمية».

واستخدم المسبار ذراعه الإلكترونية لحمل الجهاز من متنه لإنزاله على تربة المريخ، على بعد متر و64 سنتيمترًا عنه.

والجهاز قادر على رصد أدنى الاهتزازات في التربة، ولاسيما موجات الصدمة الناجمة عن ارتطام المذنبات، إضافة إلى الزلازل في باطن الكوكب.

وقال عالم الجيوفيزياء الفرنسي فيليب لونيونيه مصمم الجهاز: «الأمر أشبه بوضع سمّاعة الهاتف أقرب ما يكون إلى الأذن» للإنصات لكلّ التفاصيل.

وأضاف: «نحن سعداء لأننا في أفضل الأوضاع الممكنة للاستماع إلى كلّ الموجات الزلزالية، التي تحدث تحت سطح المريخ».

وسيكون العلماء قادرين بفضل ذلك على رسم خريطة بالأبعاد الثلاثة لباطن المريخ، ما يتيح التعمّق في فهم تكوينه قبل مليارات السنوات.

وبلغت التكاليف الإجمالية للمسبار «إنسايت» 993 مليون دولار، وحطّ على سطح الكوكب الأحمر في 26 نوفمبر.