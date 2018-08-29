نسخ واتساب على «غوغل درايف» غير مشفرة

كشفت الشركة المطورة لتطبيق واتساب لمستخدميها من أن التشفير الكامل للرسائل لن يبقى كذلك، إذا خزنت البيانات كنسخة احتياطية على خوادم غوغل.

وقالت الشركة في تحديث: «الوسائط والرسائل التي قمت بنسخها احتياطيًا ليست محمية بواسطة تشفير واتساب من نوع نهاية إلى نهاية أثناء تواجدها في غوغل درايف Google Drive»، وفق «الوكالة العربية للأخبار التقنية»، الأربعاء.

وحذرت واتساب في 2017 المستخدمين من أن بيانات التطبيق المخزنة، عبر خدمة النسخ الاحتياطي المجانية، ضمن محرك جوجل غير مشفرة.

ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلن تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، بتاريخ 16 أغسطس، توقيه اتفاقية مع غوغل للسماح للمستخدمين بتخزين الرسائل على خدمة التخزين السحابي Google Drive دون أي نقص في مساحة التخزين السحابية الخاصة بهم ابتداًء من تاريخ 12 نوفمبر، وذلك بعد أن كان بإمكان مستخدمي واتساب تخزين النسخ الاحتياطية من بيانات التطبيق على محرك غوغل السحابي، على أن يحسب حجم تلك البيانات من المساحة المجانية التي تقدمها الشركة لأصحاب حسابات غوغل البالغة 15 غيغابايت.

ويوفر التطبيق تشفير من نوع نهاية إلى نهاية، وهذا يعني أن الرسالة التي يرسلها المستخدم لا يمكن قراءتها إلا من قبل المستلم والعكس صحيح، وعلاوة على ذلك، فإن واتساب يضمن الحماية للمستخدمين من أطراف ثالثة تحاول التنصت على المحادثات، كما تمنع الشركة نفسها من قراءة الرسائل.

