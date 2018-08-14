«سبايس إكس» تبدأ بتسيير رحلاتها الفضائية المأهولة في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 01:21 مساء
سبايس إكس تعتزم بدء تسيير رحلاتها الفضائية المأهولة في العام المقبل (ف ب)

أعلنت شركة «سبايس إكس» الفضائية الأميركية الخاصّة بدء تسيير رحلاتها المأهولة إلى مدار الأرض في العام المقبل، في ما يبشّر بعودة التفوق الأميركي في مجال غزو الفضاء.

وقالت غوين شوتويل المسؤولة في «سبايس إكس» للصحفيين في لوس أنجليس إن رحلة غير مأهولة في نوفمبر المقبل ستمهّد الطريق لأول رحلة مأهولة لمركباتها لمحطة الفضاء الدولية في أبريل 2019، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتتعاون وكالة الفضاء الأميركية مع شركتي «سبايس إكس» و«بوينغ» الخاصّتين في تنظيم رحلات للرواد الأميركيين إلى الفضاء، وسيتيح ذلك للولايات المتحدة أن توقف اعتمادها على صواريخ «سويوز» الروسية في نقل الرواد.

وتعتمد واشنطن على روسيا في نقل روادها منذ خروج مكوكاتها من الخدمة صيف العام 2011، وتدفع مقابل ذلك 80 مليون دولار عن كلّ مقعد.

ويأتي إعلان «سبايس إكس» بعد أسابيع على صدور تقرير حكومي يستبعد أن تكون الشركة جاهزة لهذه الرحلات خلال العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي للشباب في ليبيا
كاريكاتير
إدارة المصرف الخارجي ترفض قرار الكبير بإقالتها وتصفه بـ«غير القانوني»
ليبيا
مستشفى المقريف يتسلم 15 جثة لمسلحين قتلوا في اشتباكات مع الجيش قرب أجدابيا
ليبيا
عائلة السنكي: لا نعرف عنه شيئًا منذ اعتقاله ونطالب بالكشف عن الحقيقة
ليبيا
الحكم المحلي: المجالس البلدية المنتهية ولايتها «لجان تسييرية»
ليبيا
الصراع الإيطالي - الفرنسي ينتقل إلى حدود ليبيا والنيجر
ليبيا
معهد أسترالي: العنف يستنزف 26% من الناتج المحلي في ليبيا
ليبيا
سالفيني: مستعد للقاء حفتر
ليبيا
لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع لوحة سيارة «رقم 1» مقابل 19 مليون جنيه مصري