«سبايس إكس» تبدأ بتسيير رحلاتها الفضائية المأهولة في 2019

سبايس إكس تعتزم بدء تسيير رحلاتها الفضائية المأهولة في العام المقبل (ف ب)

أعلنت شركة «سبايس إكس» الفضائية الأميركية الخاصّة بدء تسيير رحلاتها المأهولة إلى مدار الأرض في العام المقبل، في ما يبشّر بعودة التفوق الأميركي في مجال غزو الفضاء.

وقالت غوين شوتويل المسؤولة في «سبايس إكس» للصحفيين في لوس أنجليس إن رحلة غير مأهولة في نوفمبر المقبل ستمهّد الطريق لأول رحلة مأهولة لمركباتها لمحطة الفضاء الدولية في أبريل 2019، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتتعاون وكالة الفضاء الأميركية مع شركتي «سبايس إكس» و«بوينغ» الخاصّتين في تنظيم رحلات للرواد الأميركيين إلى الفضاء، وسيتيح ذلك للولايات المتحدة أن توقف اعتمادها على صواريخ «سويوز» الروسية في نقل الرواد.

وتعتمد واشنطن على روسيا في نقل روادها منذ خروج مكوكاتها من الخدمة صيف العام 2011، وتدفع مقابل ذلك 80 مليون دولار عن كلّ مقعد.

ويأتي إعلان «سبايس إكس» بعد أسابيع على صدور تقرير حكومي يستبعد أن تكون الشركة جاهزة لهذه الرحلات خلال العام 2019.