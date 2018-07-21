أفريقيا تشهد أول منطاد طائر لتوفير الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 09:59 صباحا
منطاد بث لخدمة الإنترنت من إنتاج غوغل معروض في نيوزيلندا في 16 يونيو 2013 (أ ف ب)

أعلنت «لون» أحد فروع شركة ألفابت، أنها ستنشر في كينيا للمرة الأولى تجاريًا مناطيد بث للإنترنت، لتوفير هذه الخدمة في مناطق نائية.

وتطور هذه الشركة تلك التكنولوجيا وهي تابعة للمجموعة المالكة لشركة غوغل الشهيرة، حسب «فرانس برس».

وبذلك، توضع مناطيد «لون» في الخدمة التجارية للمرة الأولى، على ما أوضح رئيس الشركة الاستر ويسغارث في مدونة، الجمعة.

وستوفر «لون» بالتعاون مع المشغل «تلكوم كينيا» اعتبارًا من العام المقبل، خدمة الإنترنت انطلاقًا من مناطيد موضوعة على ارتفاع عال في الجو من شأنها أن تؤمن تغطية متواصلة على ما أوضحت «لون».

وأكدت «ألفابت» الأسبوع الماضي أنها تكثف جهودها على صعيد شركتي «لون» و«وينغ» وهو مشروعها للطائرات المسيرة الموجهة لخدمات التوصيل، من خلال استحداث فروع كاملة لها. وسبق أن اختبرت مناطيد «لون» العام الماضي في بورتوريكو بعد الإعصار ماريا.

واعلنت «فيسبوك» الشركة العملاقة في مجال الانترنت أيضًا نهاية يونيو، أنها تضع حدًا لبرنامج تطوير طائرات مسيرة قادرة على توفير خدمة الإنترنت إلى مناطق محرومة منها حتى الآن إلا أنها ستستمر بالعمل في هذا القطاع مع شركاء صناعيين مثل «إيرباص».

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