«يوتيوب» يتيح الربح لأصحاب الحقوق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 10:34 صباحا

أعلن موقع «يوتيوب»، الذي غالبا ما يُنتقد لعدم إعطائه المؤلفين حقوقهم، أنه سيتيح لهم تحقيق أرباح من خلال خدمة جديدة مدفوعة الأجر.

وقال نيل موهان المسؤول في «يوتيوب»: «حاليًا، معظم العائدات مصدرها شركاؤنا المُعلِنون.. سنواصل الاستثمار في الإعلانات، لكننا نريد أيضًا أن نحصّل المزيد.. ينبغي أن يتمكن المُبدعون من الحصول على المال»، سب «فرانس برس»، السبت.

وأطلقت «يوتيوب» لهذه الغاية خدمة «تشانل ممبرشيب» (الاشتراك في قنوات) مقابل 4,99 دولارات شهريًا، تتيح مشاهدة البثّ المباشر ومقاطع موسيقية إضافية ورسائل وغير ذلك.

وسيكون بإمكان الفنانين أن يعرضوا للبيع منتجات متعلّقة بعملهم، مثل القمصان والقبعات وما إلى ذلك.

وفي الوقت الحالي، ينتقد الكثيرون موقع «يوتيوب» لأنه لا يخصص سوى جزء بسيط من الدخل للفنانين أصحاب الحقوق في الأغاني والمقاطع التي تُنشر عليه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي طرابلس يواصل استقطاب نجوم الأندية
رياضة عالمية
تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
امرأة سعودية تقود «فورمولا 1»
منوعات
صحف عربية: موقف مجلس النواب من وضع الموانئ النفطية تحت الحماية الدولية
ليبيا
مرور بنغازي يقبل تسجيل السيارات بالصكوك المصدقة ويمهل أصحاب المركبات أسبوعًا
ليبيا
قائد البرازيل: أنا مصدوم.. نيمار أهانني في لقاء كوستاريكا
رياضة عالمية
«الوقت البديل» ينقذ ألمانيا من شبح «خروج البطل».. و«يخون» السويد
رياضة عالمية
تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟