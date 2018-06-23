العالم يودع الغوريلا كوكو متقنة لغة الإشارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 10:20 صباحا
صوروة وزّعتها في 21 يونيو 2018 مؤسسة غوريلا فاونديشن لكوكو ومدرّبتها وصديقتها بيني باترسون ((أ ف ب)

نفقت الغوريلا كوكو، التي نشأت في الأسر وصارت مشهورة في العالم لإتقانها لغة الإشارة، عن 46 عامًا.

وأعلنت الخبر منظمة «غوريلا فاونديشن» التي كانت تعتني بها.

ولدت هذه الغوريلا في 4 يوليو 1971 في حديقة سان فرانسيسكو، وهي «ماتت أثناء نومها»، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ العام 1972، بدأت باحثة ومتخصصة في علم نفس الحيوانات تدعى فرانسين باترسون، بتعليم كوكو لغة الإشارة، قبل أن تنتقل إلى جامعة ستانفورد حيثُ أنشئ مركز لدراسة القردة.

وكانت تحفظ أكثر من ألف كلمة، وجذبت عددا كبيرًا من معدّي التحقيقات المصوّرة وطارت شهرتها في العالم.

وزاد من شهرة كوكو أنها كانت متعلّقة بهرّة صغيرة رفيقة لها، ولما قضت الهرّة في حادث سير ظلّت كوكو حزينة أشهرا طويلة.

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