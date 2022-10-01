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أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 10:12 صباحا
أسبوع باريس للموضة يشهد «اختفاء» مجوهرات بـ3 ملايين يورو
العارضة الأميركية جيجي حديد خلال عرض لأزياء دار «إيزابيل ماران» ضمن أسبوع الموضة في باريس في 29 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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أفاد مصدر في الشرطة بأن امرأة برازيلية كانت متوجهة، الثلاثاء، لحضور عروض أسبوع الموضة في باريس، تعرضت لعملية سلب مجوهراتها التي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو.

وأكد الأمر، الخميس، مصدر آخر مطلع على التحقيق، إضافة إلى ما نشرته جريدة «لو باريزيان» بالخصوص.

وتقدمت سيدة الأعمال البرازيلية ببلاغ إلى مركز شرطة الدائرة السادسة عشرة في باريس، الذي قدر قيمة المسروقات بثلاثة ملايين يورو، وفق «فرانس برس».

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إلا أن النيابة العامة في بوبينيي أشارت إلى أن قيمة المسروقات «غير معروفة بعد».

وفي الوقائع أن المرأة البرازيلية استقلت فور وصولها، الثلاثاء، إلى مطار رواسي-شارل ديغول سيارة مع سائق توجهت بها إلى أسبوع الموضة في باريس الذي كان افتُتِح في اليوم السابق.

زحمة السير
ولدى وصول السيارة إلى أحد التقاطعات عند منطقة سان دوني شمال باريس، علقت السيارة في زحمة السير، على ما أفاد المصدر القريب من التحقيق.

وسرعان ما اقترب رجلان على دراجة «سكوتر» من السيارة وكسرا نافذتها الخلفية وسرقا منها حقيبة يد وحقيبة سفر من ماركة «لوي فويتون»، من دون التسبب بأي إصابات، بحسب المصدر في الشرطة. ولا يزال المشتبه بهما متواريين.

ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان الجانيان خططا سلفا لعملية السلب واستهدفا المرأة عن سابق تصور، أم أنها حصلت مصادفة.

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