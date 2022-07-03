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إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 10:43 صباحا
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
إيلون ماسك (الأول من اليسار) وأبناؤه الأربعة مع البابا فرنسيس في الصورة التي نشرها عبر «تويتر»، 2 يوليو 2022 (أ ف ب)
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خرج الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، عن الصمت الذي كان يلزمه منذ 21 يونيو على شبكة «تويتر» الاجتماعية التي يعمل على إتمام شرائها، بنشره مجموعة صور من بينها صورة له مع البابا فرنسيس.

وكتب ماسك على حسابه «تشرفنا بلقاء [email protected] أمس» (الجمعة)، معلّقا بذلك على الصورة التي يظهر فيها ببدلة سوداء على يمين البابا، بينما يقف أربعة من أبنائه متأنقين أيضا على يسار خورخي بيرغوليو المبتسم، وفق «فرانس برس».

ولأغنى رجل في العالم ثمانية أبناء، بينهم ستة من جاستين ماسك (المولودة ويلسون) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، ثم رزق اثنين آخرين مع الموسيقية غرايمز.

ولم يذكر مؤسس «تيسلا» و«سبايس إكس» مكان لقائه البابا ولا تفاصيله، فيما لم يعلن الفاتيكان عن هذه الزيارة الخاصة للبابا.

وأكد ماسك في 21 يونيو الفائت، أن خطوته للاستحواذ على «تويتر» تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة «مهمة جدا» حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.

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