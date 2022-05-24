Atwasat

تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 03:00 مساء
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا
رئيسة المنظمة الدولية للحكومة المحلية، أحلام العرفاوي (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

كرمت رئيسة المنظمة الدولية للحكومة المحلية، أحلام العرفاوي، بجائزة التميُّز في مجال القيادة أو القائدة المتميزة بفوزها ضمن أفضل 100 امرأة، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مالطا في الفترة من 16 وحتى 18 من مايو الجاري.

تكريم العرفاوي لم يكن الأول في هذا المؤتمر الذي يختص بتمكين المرأة في شتى الميادين سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية والثقافية وآليات القيادة للنساء صانعات التغيير، حيث سبق تكريمها في المؤتمر نفسه بتونس العام 2019، وفقًا لبيان.

تناولت العرفاوي في مداخلتها محور آليات القيادة وسبل الوقوف إلى جانب المرأة لأجل تطوير إمكاناتها وجعلها امرأة قيادية، فاعلة، مؤثرة وصانعة للتغير بامتياز.

وكانت أحلام قد تلقت دعوة رسمية من طرف رئيس بلدية فيكتيريوزا، حيث جرى الاتفاق على العديد من النقاط بين البلدية والمنظمة ومنها تكوين المجلس البلدي في العديد من المجالات مثل التنمية المستدامة آليات القيادة وتمكين الشباب وأيضًا دورات تكوينية موجهة للشباب والأطفال والمرأة.

ونوهت العرفاوي بمالطة وشعبها وجمالها وأخلاقيات وثقافة مواطنيها وتواضعهم وجنوحهم نحو السلم والتلاقي الحضاري والحوار بين الشعوب.

المنظمة الدولية للحوكمة المحلية، التي تترأسها أحلام العرفاوي، ويقع مقرها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، أحدثت في 2018، بمقتضى ترخيص دولي باعتبارها جمعية ذات مصلحة غير نفعية، وترخيص من وزارة المالية الأميركية، وهي تعمل على غرار عدة منظمات وجمعيات يقارب عددها 30 جمعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان

بايدن: لم نغير سياسة «الغموض الاستراتيجي» حيال تايوان
«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

«الوسط» تكشف عن تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»

منتخب ليبيا يتأهل لبطولة الأمم الأفريقية «شان الجزائر 2023»
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان
رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع في اليابان
اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير
اليوبيل البلاتيني للملكة: لندن تتأهب للعرض الكبير
تظاهرة بالأزياء الأوكرانية في أثينا ضد الغزو الروسي
تظاهرة بالأزياء الأوكرانية في أثينا ضد الغزو الروسي
تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق
تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق
إتي تشيتشيوني يصنع بشغف زي الحرس السويسري البابوي
إتي تشيتشيوني يصنع بشغف زي الحرس السويسري البابوي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟...
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي...
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها ......
المزيد
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا
تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا...
ازدياد الولادات في الولايات المتحدة العام 2021
ازدياد الولادات في الولايات المتحدة العام 2021...
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»...
إتي تشيتشيوني يصنع بشغف زي الحرس السويسري البابوي
إتي تشيتشيوني يصنع بشغف زي الحرس السويسري البابوي...
تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق
تركمانستان ستنصب تمثالا للحصان المفضل لدى رئيسها السابق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط