تكريم أحلام العرفاوي ضمن المؤتمر الاقتصادي العالمي في مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

كرمت رئيسة المنظمة الدولية للحكومة المحلية، أحلام العرفاوي، بجائزة التميُّز في مجال القيادة أو القائدة المتميزة بفوزها ضمن أفضل 100 امرأة، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مالطا في الفترة من 16 وحتى 18 من مايو الجاري.

تكريم العرفاوي لم يكن الأول في هذا المؤتمر الذي يختص بتمكين المرأة في شتى الميادين سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية والثقافية وآليات القيادة للنساء صانعات التغيير، حيث سبق تكريمها في المؤتمر نفسه بتونس العام 2019، وفقًا لبيان.

تناولت العرفاوي في مداخلتها محور آليات القيادة وسبل الوقوف إلى جانب المرأة لأجل تطوير إمكاناتها وجعلها امرأة قيادية، فاعلة، مؤثرة وصانعة للتغير بامتياز.

وكانت أحلام قد تلقت دعوة رسمية من طرف رئيس بلدية فيكتيريوزا، حيث جرى الاتفاق على العديد من النقاط بين البلدية والمنظمة ومنها تكوين المجلس البلدي في العديد من المجالات مثل التنمية المستدامة آليات القيادة وتمكين الشباب وأيضًا دورات تكوينية موجهة للشباب والأطفال والمرأة.

ونوهت العرفاوي بمالطة وشعبها وجمالها وأخلاقيات وثقافة مواطنيها وتواضعهم وجنوحهم نحو السلم والتلاقي الحضاري والحوار بين الشعوب.

المنظمة الدولية للحوكمة المحلية، التي تترأسها أحلام العرفاوي، ويقع مقرها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، أحدثت في 2018، بمقتضى ترخيص دولي باعتبارها جمعية ذات مصلحة غير نفعية، وترخيص من وزارة المالية الأميركية، وهي تعمل على غرار عدة منظمات وجمعيات يقارب عددها 30 جمعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.