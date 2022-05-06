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ميزوري تعدم رجلا مدانا في قضايا عمرها ربع قرن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 12:19 مساء
ميزوري تعدم رجلا مدانا في قضايا عمرها ربع قرن
صورة مؤرخة في 30 نوفمبر 2009 لغرفة إعدام في سجن في ولاية اوهايو الأميركية (أ ف ب)
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على خلفية جريمة قتل قبل أكثر من ربع قرن، أعدمت ولاية ميزوري الأميركية، الثلاثاء، رجلا مدانا بثلاثة أحكام إعدام.

وتلقى كارمان دك (56 عاما) جرعة قاتلة عند الساعة 18,10 (11,10 ت غ) في سجن بوت تير في وسط الولايات المتحدة، على ما أعلنت إدارة السجن في الولاية، وفق «فرانس برس».

ورفض حاكم ميزوري مايك بارسون، الاثنين، الرأفة بالمحكوم وتخفيف عقوبته إلى السجن مدى الحياة، وهو ما كان يطالب به ناشطون محليون.

العدالة تحققت
وقال الحاكم في بيان نشره بعد تنفيذ الحكم «العدالة تحققت مساء اليوم»، لافتا إلى أنه يفكر بأقارب «الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء عنف كارمان دك الوحشي».

كذلك ردت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، التماسا أخيرا تقدم به محامو دك الذي أصبح خامس شخص تُنزل بحقه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ الأول من يناير.

وفي 1996، قتل كارمان دك زوجين مسنين هما جيمس وزيلما لونغ في ضاحية سانت لويس. وأقر منذ البداية بمسؤوليته عن الجريمة.

وذكرت صحيفة «كنساس ستار سيتي» التي دعا صحافيوها إلى تخفيف عقوبة دك، أن المحكمة العليا في ميزوري ألغت سنة 2002 حكما صادرا إثر محاكمة أولى بحجة أن محاميه أساؤوا الدفاع عنه. بعدما أغفلوا خصوصا ذكر طفولته المعذبة لدى عائلات مضيفة.

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وأبطلت المحكمة العليا الأميركية سنة 2005 محاكمة ثانية مثل فيها أمام المحكمة مع أربطة حول القدمين واليدين والبطن ما من شأنه التأثير على نظرة أعضاء مجلس المحلفين.

وفي 2008، حُكم على دك بالإعدام إثر محاكمة ثالثة، لكن العقوبة أبطلت سنة 2017 من جانب قاضية فدرالية بحجة عدم تقديم كل الأدلة المتوافرة إلى لجنة المحلفين. لكنّ محكمة استئناف أعادت القرار سنة 2020، ما أكدته المحكمة العليا في الولاية لاحقا.

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