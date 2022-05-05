ثعلب يقتل 25 طائر نحام داخل حديقة واشنطن للحيوانات

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثعلب بري تمكن من دخول حظائر حديقة واشنطن للحيوانات 25 من طيور نحام الكاريبي، إضافة إلى طائر من نوع البلبول الشمالي، بحسب ما أعلنت حديقة العاصمة الأميركية في بيان، الثلاثاء.

وأفادت حديقة سميثسونيان الوطنية للحيوانات بأن «فريق بيت الطيور عثر صباح 2 مايو على طيور النحام النافقة ورأى ثعلبا» في حظيرة الطيور الخارجية، مضيفة أن الثعلب تمكن بعد ذلك من الهرب، وفق «فرانس برس».

وكان قطيع النحام المستهدف، يضم أصلًا 74 من طيور نحام الكاريبي أو طيور النحام الحمراء.

وقالت مديرة حديقة الحيوان براندي سميث «هذه خسارة مأساوية لنا ولكل من يحب الحيوانات».

وأثارت أنثى ثعلب الذعر في أبريل الفائت بالعاصمة الأميركية، إذ هاجمت مارة من بينهم أحد النواب في محيط مبنى الكابيتول. ولجأت السلطات الصحية في واشنطن إلى القتل الرحيم لإنهاء حياة أنثى الثعلب التي تبين أنها كانت مُصابة بداء الكلب.