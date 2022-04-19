مطالب نسائية بزيادة الوعي حول الإجهاض التلقائي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت نساء كثيرات، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يكشفن هوياتهن، عن تجاربهن مع الإجهاض التلقائي، وأجمعن على أنه مرادف للمعاناة والشعور بالوحدة، ويطالبن بتعامل أفضل مع الأمر.

وتقول ساندرا لورينزو، وهي فرنسية ثلاثينية مصممة على كسر المحرمات المرتبطة بالحديث عن الإجهاض التلقائي، إن «النساء يعشن وحدهن معاناة خسارة الحمل»، وفق «فرانس برس».

ميغن ماركل

تناولت ميغن ماركل زوجة الأمير هاري الموضوع نهاية العام 2020 في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فيما تحدثت المغنية بيونسيه عن تجربتها، وتطرقت بدورها السيدة الأولى الأميركية السابقة ميشيل أوباما إلى معاناتها مع الإجهاض التلقائي في كتاب «بيكامينغ» (وأصبحت ميشيل أوباما) الذي روت فيه سيرتها الذاتية.

وتقول لورينزو التي خسرت جنينها في الأسبوع الثامن من الحمل إن «المرأة وحدها من تعاني جراء الإجهاض التلقائي لأن الموضوع لا يتم التطرق إليه في مجتمعنا».

وتضيف لورينزو التي أصدرت كتابا بعنوان «الإجهاض التلقائي كالمواضيع الأخرى» في فبراير «شعرت بالحزن والغضب، ولم أفهم ما حصل. تقبل الموضوع كان صعبا بالفعل».

وتشارك لورينزو في عمل جماعي يجمع مؤلفات كتب وصانعات مدونات صوتية عن الإجهاض التلقائي، ويهدف وفق المشاركات فيه إلى زيادة الوعي حول الموضوع لدى الشباب أثناء تلقي مادة علم الأحياء في المدارس ولدى الرأي العام عبر حملة وطنية.

الإجهاض التلقائي

وتضيف هؤلاء النساء اللواتي وقعن مقالا نُشر في جريدة «لوموند» نهاية مارس أن كل امرأة تعرضت لإجهاض تلقائي ينبغي أن تستفيد من علاج نفسي مدفوع وإجازة مخصصة كما ينص اقتراح في نيوزيلندا.

ويشير تقرير نشرته العام 2021 مجلة «ذي لانست» الطبية إلى أن نحو 15% من حالات الحمل تنتهي بإجهاض تلقائي، وغالبا ما يحدث ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وفي فرنسا، تتعرض 150 ألف امرأة على الأقل لخسارة الحمل سنويا.

وتواجه المرأة خلال حياتها مراحل صحية عدة كالدورة الشهرية والإجهاض التلقائي وانقطاع الطمث، إلا أن هذه المواضيع نادرا ما يتم تناولها في النقاش العام. لكن الأجيال الشابة خصوصا لم تعد تتردد في طرحها.

ولم يكن الإجهاض التلقائي دائما موضوعا محرما. وتوضح المؤرخة المتخصصة في الأمومة والقضايا الجندرية إيمانويل بيرتيو أن «النساء وحتى القرن التاسع عشر، كن يحذرن من الإجهاض التلقائي إذ كان يتم تحميلهن المسؤولية عن وقوعه في حالة خسارة الحمل».

وتضيف أن التقدم المُحرز في المجال الطبي أتاح فهم أن الإجهاض التلقائي يضع نهاية لحمل غير قابل للاستمرار، ويحد من المخاطر الصحية المحيطة بالنساء.

وتتابع «لذلك كانت النساء تُترك للتعامل مع الموضوع بمفردهن».

وتعتبر بولا فورتيزا، وهي نائبة مستقلة متخصصة في البيئة، أن هذا الإنهاء الطبيعي للحمل «موضوع لا يُذكَر، كما لو أنه شيء خاص لا ينبغي الحديث عنه، فيما هو يمثل موضوعا مرتبطا بالصحة العامة».

مشروع قانون

وأعدت فورتيزا مشروع قانون سيُطرح في الدورة التشريعية المقبلة، يهدف إلى وضع «مسار رعاية شامل ومحدد للنساء اللواتي تعرضن للإجهاض التلقائي»، يتضمن وقتا محددا للإحاطة بالموضوع ومتابعة لدى معالجين نفسيين في حال رغبت المريضة بذلك، إضافة إلى إجازة تعافٍ للمرأة التي واجهت الإجهاض التلقائي ولشريكها.

ويقول الأستاذ المتخصص في أمراض النساء والتوليد في مستشفى لاريبوازيير في باريس سيريل أوشون إن البروتوكول المتبع في فرنسا عندما تتعرض امرأة إلى الإجهاض التلقائي يشمل تحقق الطبيب أولا من أن الحمل توقف، ثم تختار المريضة بين ترك عملية إخراج الجنين تجري طبيعيا أو أخذ علاج طبي مناسب، أو اللجوء إلى التدخل الجراحي.

-منظمة الصحة العالمية تدعو لرفع القيود عن الإجهاض

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدين نساء أقوالا غير مناسبة من مقدمي الرعاية، كأحد الأطباء الذي يتوجه إلى طبيب متمرن بالقول «سيُقذف (الجنين) خارجا» أمام مريضة تُجرى لها صورة بالموجات فوق الصوتية في غرفة الطوارئ، حسب «فرانس برس».

ويقول أوشون إن مثل هذه الأقوال «يتكرر باستمرار»، لكن «مقدمي الرعاية الشباب أكثر وعيا لتجنب إبداء هكذا ملاحظات، إذ شهد التدريب الذي يتلقونه تطورا خلال السنوات العشر الماضية».

وتوجد كذلك دورات تدريبية مخصصة للإجهاض التلقائي. وتقول ناتالي لانسلان-أوان، وهي اختصاصية في علم النفس متخصصة في الفترة المحيطة بالولادة تعطي دورات تدريبية منذ 15 عاما، إن المتخصصين «ينبغي أن يكونوا قادرين على إبلاغ النساء ببساطة وإيجاز أن الإجهاض التلقائي يمكن أن يحصل، وأنها يمكن أن تتخطاها بشكل جيد أو بطريقة أسوأ أو سيئة جدا».

ويختلف رد الفعل بحسب كل امرأة ورغبتها في الإنجاب والاستثمار الذي وضعته في الحمل. أما البكاء والأرق والشعور بالذنب أو الإحباط فكلها «أمور طبيعية، لكن في حال استمرت ينبغي معالجتها وعلى المرأة ألا تبقى وحدها»، بحسب لانسلان-أوان.