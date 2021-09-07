ولادة توأمي باندا في حديقة حيوانات مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 11:56 صباحا
صغير باندا في حديقة حيوانات «بوفال» وسط فرنسا، 13 أغسطس 2021 (أ ف ب)

وضعت دبّة باندا عملاقة، الإثنين، توأمين في حديقة الحيوانات بمدريد، الأمر الذي اعتبره مسؤولون في الموقع «مساهمة عظيمة» في الحفاظ على أنواع معرّضة للخطر.

وكشف القيّمون على حديقة الحيوانات والأكواريوم في مدريد أن الأنثى هوا زوي با وضعت صغيرها الأوّل حوالى الساعة 8,30 بعد مخاض دام أكثر من أربع ساعات، في حين أبصر الثاني النور بعيد الظهيرة، وفق «فرانس برس».

وأظهرت تسجيلات مصوّرة لأوّل المولودين دبّا صغيرا زهري اللون لا وبر كثيفا عليه يزعق بعد تعرّضه للضوء، في حين تنظّفه أمّه بهدوء وتضعه على معدتها.

وسيتّكل الصغيران «بالكامل» على أمّهما خلال الأشهر الأربعة الأولى إلى أن يتمكّنا من السير، بحسب البيان الصادر عن حديقة الحيوانات.

وأوضح البيان أن خبيرين من مركز تشنغدو لتكاثر الباندا في الصين سيساعدان أطباء بيطريين محليين في العناية بالصغيرين اللذين لم يحدّد جنسهما بعد.

ولهوا زوي با وشريكها بينغ تشينغ أربعة صغار آخرين، بالإضافة إلى التوأمين، وفق البيان.

وقال القيّمون على الحديقة في البيان إن ولادة التوأمين «مساهمة عظيمة في مجال الحفاظ على أنواع معرّضة للخطر». وغالبا ما تضع إناث الباندا توائم.

ومن المعروف أن تكاثر الباندا في الأسر أو في الطبيعة، أمر صعب للغاية، إذ يقول خبراء إن قلة من هذه الحيوانات تكون في حالة ملائمة للتكاثر أو حتى تعرف المطلوب منها لهذه الغاية.

وما يزيد الأمور تعقيدًا أن نافذة الحمل صغيرة نظرا إلى أن إناث الباندا تكون في وضع ملائم لكي تحمل مرة واحدة فقط في السنة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.

وأُدرجت حيوانات الباندا العملاقة في قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة باعتبارها من الأنواع التي تواجه وضعا هشّا، ويُعتقد أن عددها في الطبيعة يقلّ عن ألفين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
بيليه يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم
رياضة عالمية
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان
ليبيا
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة