«ديزني لاند» تعاود نشاطها في كاليفورنيا 30 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 09:56 صباحا
أحد الموظفين وراء بوابة متنزه «ديزني لاند» في كاليفورنيا، 14 مارس 2020 (أ ف ب)

تعاود مدينتا «ديزني» الترفيهيتان في كاليفورنيا نشاطهما في 30 أبريل المقبل بعدما بقيتا مقفلتين لأكثر من عام بسبب جائحة «كوفيد-19»، بحسب ما أعلنت المجموعة في بيان، الأربعاء.

وأوضحت المجموعة أن «ديزني لاند بارك» و«ديزني كاليفورنيا أدفنتتشر بارك» سيفتحان رسميا في 30 أبريل بسعة محدودة، وفق «فرانس برس».

أما الفنادق فسيعاد فتحها في اليوم السابق، ولكن أيضا بسعة محدودة.

وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة بوب تشابك عبر قناة «سي إن بي سي»، قائلا: «لمسنا حماسة الناس ورغبتهم في العودة إلى متنزهاتنا في كل أنحاء العالم».

وأضاف: «أعتقد أن الناس يصبحون أكثر ثقة في قدرتهم على السفر بعد تلقيهم اللقاح».

وكان تشابك أعلن في 9 مارس أنه يأمل في إعادة فتح مجمع «ديزني لاند» الترفيهي «قبل نهاية أبريل» المقبل بعدما بادرت سلطات ولاية كاليفورنيا إلى تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة «كوفيد-19» نظرا إلى التراجع الواضح في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» فيها.

وأوضح بوب تشابك الذي كان يتحدث خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في «ديزني» أن الاستعدادات لإعادة فتح «ديزني لاند» قد تستغرق وقتًا وقد لا تكتمل بحلول الأول من أبريل.

وأشار إلى أن إعادة فتح المجمع تستلزم خصوصا «استدعاء أكثر من عشرة آلاف موظف تم وضعهم في حالة بطالة فنية» منذ بداية الوباء و«تدريبهم على العمل وفقًا للمتطلبات الجديدة لولاية كاليفورنيا».

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