هولندا تلقي القبض على «إل تشابو» الآسيوي

شحنات مضبوطة من مادة ميثامفيتامين في هونغ كونغ، 17 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

ألقت هولندا القبض على زعيم أكبر عصابة إجرامية في آسيا وأحد أخطر المطلوبين في العالم، مع مطالبة السلطات الأسترالية بتسليمه ليحاكم.

وكانت الشرطة تطارد تاجر المخدرات تسي تشي لوب (57 عاما) منذ سنوات وقد قبضت عليه الشرطة الهولندية، الجمعة، بناء على طلب من الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وفق «فرانس برس».

وأعلنت السلطات الأسترالية في بيان، الأحد، توقيف رجل «مهم جدًا» لدى وكالات إنفاذ القانون. وأكدت ناطقة باسم الشرطة أن اسمه تسي تشي لوب.

ويُشبّه هذا المواطن الكندي - الصيني المولد بزعيم المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوسمان.

وحدّده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أنه زعيم للكارتل الآسيوي الضخم «سام غور» المنتج والمورد الرئيسي للميثامفيتامين على مستوى العالم.

ويعتقد أن «سام غور» يغسل أموال المخدرات التي تقدر بالمليارات من خلال شركات ناشئة في منطقة ميكونغ في جنوب شرق آسيا ومن بينها كازينوهات وفنادق وعقارات.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن عملية التوقيف يوم الجمعة، جاءت بعد القبض على 27 شخصا بين 2012 و2013 مرتبطين بشبكة إجرامية في خمس دول.

واتهمت المجموعة باستيراد «كميات كبيرة من الهيروين والميثامفيتامين» إلى أستراليا التي بقيت لفترة طويلة سوقا مربحة لتجار المخدرات.

ويعتبر إلقاء القبض على تسي تشي لوب بعد ما يقرب من عقد من إطلاق تلك العملية إنجازا كبيرا للسلطات الأسترالية.

وسيبدأ المدعي العام للبلاد الآن إعداد طلب رسمي لتسليم زعيم المخدرات هذا لمحاكمته في أستراليا.