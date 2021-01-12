انتقادات لسلطات سول بعد نصائح جدلية للنساء الحوامل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 12:45 مساء
امرأة تمشي مع طفلة في سول، 10 يناير 2021 (أ ف ب)

تواجه سلطات العاصمة الكورية الجنوبية، سول، انتقادات بعدما نصحت النساء الحوامل بتحضير الطعام مسبقا لأزواجهن والتأكد من وجود ما يكفي من الملابس الداخلية النظيفة لهم قبل التوجه للإنجاب في المستشفى.

واعتبرت الحكومة المحلية في سول عبر موقع مخصص للنساء الحوامل أن هذه التدابير تتيح تفادي حالات «إزعاج» للعائلات، وفق «فرانس برس».

هذه النصائح التي نُشرت عبر الموقع في 2019، سُحبت الأسبوع الماضي بعدما تنبه لها مستخدمون وأثارت موجة تنديد عبر الإنترنت.

ووقّع حتى بعد ظهر، الإثنين، أكثر من عشرين ألف شخص على عريضة إلكترونية عبر الموقع الرئاسي تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن هذا المحتوى.

وتضمنت النصائح المذكورة دعوة للنساء الحوامل إلى الاحتفاظ خلال مراحل الحمل الأولى بملابس صغيرة الحجم ليرتدينها بعد الإنجاب بهدف «تحفيزهن» على عدم الإكثار في الطعام وممارسة تمارين بدنية.

ودعت التوصيات التي كانت منشورة عبر موقع المركز الإعلامي بشأن الحمل والإنجاب في سول، إلى «عدم إرجاء الأعمال المنزلية بما فيها التنظيف أو غسل الأطباق، لأنها تساعد في الحفاظ على الوزن من دون زيادة التمارين الرياضية».

كذلك نصحت حكومة سول النساء الحوامل عند اقتراب تاريخ الإنجاب، بتحضير بعض الأطعمة مسبقا للأزواج، إذ إنهم «غير معتادين كثيرا على أعمال المطبخ»، والتأكد من حيازتهم ما يكفي من الألبسة الداخلية والجوارب والقمصان والمحارم النظيفة لحين عودتهن إلى المنزل.

وأوصت حكومة سول أيضا النساء الحوامل بـ«التأكد من وجود ما يكفي من أوراق المراحيض ومعجون تنظيف الأسنان وفرش الأسنان والصابون وسوائل التنظيف» في المنزل قبل الانتقال إلى المستشفى للإنجاب، «تفاديا لأي حالات انزعاج لدى العائلة».

وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سكانية في ظل تراجع معدل الولادات، مع اضطرار النساء إلى التوفيق بين مسؤوليات العمل وتربية الأطفال.

وفي بيان حصلت عليه وكالة «فرانس برس»، الاثنين، أقرت الحكومة المحلية في سول بأنها لم «تراجع بعناية» محتوى التوصيات قبل نشرها عبر الموقع الإلكتروني، متعهدة إظهار قدر أكبر من الانتباه في المستقبل تفاديا لمثل هذه الحوادث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف
دولى
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم