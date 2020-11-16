40 ألف يورو لحذاء ماري أنطوانيت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 04:14 مساء
حذاء ماري أنطوانيت ملكة فرنسا الذي بيع في مزاد بأكثر من 40 ألف يورو (أ ف ب)

يُطرح حذاء أبيض أنيق من الحرير وجلد الماعز كان عائدًا إلى ملكة فرنسا ماري أنطوانيت، للبيع في مزاد، الأحد، في فرساي قرب باريس، بحسب ما أعلنت دار أوزنا للمزادات.

وأشارت الدار الفرنسية إلى أن الحذاء الذي ستبدأ المزايدات عليه بسعر يتراوح بين ثمانية آلاف يورو وعشرة آلاف، هو من أبرز القطع المطروحة في المزاد الذي يحمل عنوان «الملكية في فرساي»، إلى جانب لوحة بعنوان «موليير إلى مائدة الملك الشمس» للرسام فرنسوا-جان غارنوريه، وهي من اللوحات القليلة التي تظهر الملك لويس الرابع عشر إلى جانب الأديب موليير «مع سعر انطلاق يتراوح بين 40 ألف يورو و60 ألفًا»، وفق «فرانس برس».

ولا تزال شخصية الملكة ماري أنطوانيت المتحدرة من أصول نمساوية، التي أُعدمت بالمقصلة سنة 1793، محور اهتمام كبير. ففي أكتوبر 2019، أعاد معرض في باريس تصوير مراحل تطور تجسيد ماري أنطوانيت في الفنون من خلال أكثر من مئتي عمل، بما يشمل لوحات وأفلامًا وقصصًا كرتونية يابانية ودمى.

ويبلغ طول هذا الحذاء الأبيض 22.5 سنتيمتر، ويغطي الحرير ثلثه، فيما الجزء الخلفي مصنوع من جلد الماعز، مع نعل جلدي وأربعة شرائط مطوية متداخلة على الجانب.

وفي مايو الفائت، حقق صندوق كانت تضع ماري أنطوانيت فيه مقتنياتها ومنشفة كبيرة استخدمتها خلال تتويج زوجها الملك لويس السادس عشر سنة 1775، أسعارا مرتفعة في مزاد نظمته أيضًا دار «أوزنا».

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