نساء ملاوي يتظاهرن للمطالبة بتشديد الأحكام على المغتصبين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 01:08 مساء
شرطة ملاوي سجلت 1539 حالة اعتداء جنسي في 2018 و1766 في 2017 (أ ف ب)

تظاهرت مئات النساء في ملاوي الثلاثاء للمطالبة بتشديد الأحكام على مرتكبي جرائم الاغتصاب بعد ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية هذا العام.

ونددت المتظاهرات، وبينهنّ ناشطات وسياسيات وصحفيات، بهذا العنف الذي يستهدف بصورة خاصة القاصرات، وبثقافة الاغتصاب المصاحبة لهذه الاعتداءات، وفقا لوكالة فرانس برس.

وحملت المتظاهرات لافتات كتبت عليها شعارات من مثل «الشنق للمغتصبين» أو «إنهن فتيات ولسن ألعاباً»، وأطلقن هتافات تستنكر إفلات المغتصبين من العقاب.

وقالت الصحفية إيديث كامبالامي من جمعية النساء في وسائل الإعلام إن من الملحّ أن يدرك الناس أن العنف القائم على النوع الاجتماعي آخذ في التزايد.

ولاحظت مادالو باندا من رابطة المحاميات أن ازدياد عدد جرائم الاغتصاب مرتبط جزئياً بنقص التعليم، ورأت أن عدداً من المغتصبين يفتقر إلى المشاعر البشرية وإلى الوعي بأن الاغتصاب جريمة.

وأشار الناطق باسم الشرطة، بيتر كالايا، إلى أن الشرطة سجلت رسميا 1539 حالة اعتداء جنسي في 2018 و1766 في العام 2019.

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