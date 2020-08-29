إعلان موعد أشهر مزادات المهور الأصيلة

المزاد على المهور الأصيلة في دوفيل الفرنسية بين 9 و11 سبتمبر (أ ف ب)

أعلن المنظمون أن مدينة دوفيل الفرنسية ستستضيف المزاد السنوي على المهور الأصيلة البالغة 18 شهرًا، بين 9 و11 سبتمبر.

ويأتي ذلك بعد تأجيل الحدث، الذي يقام عادة في أغسطس بسبب جائحة «كوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

وقالت أليكس شوبين مسؤولة التطوير في «أركانا»، ثاني كبرى وكالات بيع المهور الأصيلة بعد «تاترسالس» في إنجلترا، إن هذا الموعد «يتيح للشراة أن يمضوا فترة الحجر الصحي قبل المزاد الكبير المقبل في دونكاستر الإنجليزية».

وأشارت إلى أن الإنجليز يشكلون «جزءًا كبيرًا من الزبائن» متعددي الجنسيات في هذه المزادات.

وفي يونيو، أعلنت «أركانا» إرجاء المزاد من أغسطس إلى الفترة الممتدة من 24 إلى 26 سبتمبر بسبب القيود المفروضة على التنقلات جراء «كوفيد-19»، لكن جرى تعديل التاريخ مجددًا للتوفيق بين مواعيد مزادين آخرين على المهور الأصيلة في إنجلترا.

وقالت تشوبين إن إجراء المزاد في منتصف أغسطس «كان ليثير الذعر، إذ ترافق ذلك مع فرض الحجر» في بريطانيا على الآتين من فرنسا. وأضافت: «جميع الإنجليز كانوا يرغبون في العودة إلى بلادهم».

وسيشمل المزاد 494 جوادًا على مدى ثلاثة أيام، أي أكثر بـ150 من تلك التي شملها مزاد العام الماضي، وفق «أركانا». وستباع المهور الأغلى في اليومين الأولين من المزاد.

وحققت مزادات دوفيل العام الماضي إيرادات قياسية بلغت 43 مليون يورو، بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع 2018.

وبيع المهر الأغلى بسعر 1.625 مليون يورو، لحساب حاكم دبي الأمير محمد بن راشد آل مكتوم.