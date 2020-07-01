رائد فضاء روسي يصوت إلكترونيا من الفضاء

كريس كاسيدي (إلى اليسار) وأناتولي ايفانيشين وايفان فانغنر (أ ف ب)

أصبح رائد الفضاء الروسي أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت عبر الانترنت من وكالة الفضاء الدولية على ما ذكرت وكالة "روسكوسموس" الروسية للفضاء.

ويقيم إيفانيشين في المحطة منذ مطلع أبريل وصوّت في إطار استفتاء حول إصلاح دستوري في روسيا على ما أوضحت الوكالة الروسية في بيان، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأكد البيان "أصبح أناتولي إيفانيشين أول إنسان يصوت من المدار عبر الانترنت"، وكان هذا الاستفتاء حول إصلاح دستوري من شأنه السماح لفلاديمير بوتين تعزيز سلطته، مقررا في أبريل في الأساس لكنه أرجئ بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولتجنب توافد الكثير من الناخبين على مراكز الاقتراع من دون التأثير على نسبة المشاركة، استمر التصويت من 25 يونيو إلى الأول من يوليو، وسمح لسكان موسكو ونينجي نوفغورود (فولغا) بالتصويت الإلكتروني أيضا.

ويملك إيفانيشين عنوانا دائما في موسكو ما سمح له بالتصويت إلكترونيا عبر موقع مكرس لهذه الغاية.