السلطات الإندونيسية تعثر على نمر سومطري جديد نافق

نمر نافق في جنوب آتشيه الاندونيسية (أ ف ب)

عثر على نمر سومطري نافق في باندا آتشيه الإندونيسية في حادث ثان يطاول هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في أقل من أسبوع وفق ما أعلن مسؤولون بيئيون الإثنين.

وأوضحت السلطات أنه في الحالتين، استهدف سكان محليون على الأرجح النمرين لمهاجمتهما ماشيتهم مؤكدة تزايد الصراع بين البشر والحيوانات في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت وكالة حماية البيئة في جنوب آتشيه الإثنين إنها عثرت على جيفة النمر قرب مزرعة، وأشار رئيس الوكالة هادي سفيان إلى أنه "لم تكن هناك أي مصائد أو إصابات جسدية ونعتقد أنها حالة تسميم" مضيفا أنه يتم تشريح الجيفة، ويعتبر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن نمور سومطرة معرضة لخطر الانقراض ويقدر أن العدد المتبقي منها أقل من 400.

والأسبوع الماضي، عثرت السلطات على جيفة نمر في حديقة باتانغ غاديس الوطنية في شمال سومطرة وبدا أيضا أنه نفق تسمما، وغالبا ما تحدث نزاعات بين البشر والحيوانات في إندونيسيا في المناطق التي يتم فيها تطهير الغابات المطيرة لإفساح المجال لمزارع زيت النخيل.