السلطات الإندونيسية تعثر على نمر سومطري جديد نافق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 01:23 مساء
نمر نافق في جنوب آتشيه الاندونيسية (أ ف ب)

عثر على نمر سومطري نافق في باندا آتشيه الإندونيسية في حادث ثان يطاول هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في أقل من أسبوع وفق ما أعلن مسؤولون بيئيون الإثنين.

وأوضحت السلطات أنه في الحالتين، استهدف سكان محليون على الأرجح النمرين لمهاجمتهما ماشيتهم مؤكدة تزايد الصراع بين البشر والحيوانات في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت وكالة حماية البيئة في جنوب آتشيه الإثنين إنها عثرت على جيفة النمر قرب مزرعة، وأشار رئيس الوكالة هادي سفيان إلى أنه "لم تكن هناك أي مصائد أو إصابات جسدية ونعتقد أنها حالة تسميم" مضيفا أنه يتم تشريح الجيفة، ويعتبر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن نمور سومطرة معرضة لخطر الانقراض ويقدر أن العدد المتبقي منها أقل من 400.

والأسبوع الماضي، عثرت السلطات على جيفة نمر في حديقة باتانغ غاديس الوطنية في شمال سومطرة وبدا أيضا أنه نفق تسمما، وغالبا ما تحدث نزاعات بين البشر والحيوانات في إندونيسيا في المناطق التي يتم فيها تطهير الغابات المطيرة لإفساح المجال لمزارع زيت النخيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024
رياضة عالمية
باشاغا يناقش مع آمر جهاز الردع بسط السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب بطرابلس ...
ليبيا
إيران تصدر أمر اعتقال لترامب بتهمة اغتيال سليماني.. وتطلب من الإنتربول إصدار ...
دولى
المركزي بطرابلس: الكبير يلتقي إردوغان لبحث «الموضوعات المشتركة»
ليبيا
ضوء أخضر في الصين لاستخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا
دولى
إصابات في 7 بلديات بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة
ليبيا
قتل الجنود الأميركيين في أفغانستان.. قصة روتها «نيويورك تايمز» ونفاها ترامب ...
دولى
لجنة الطاقة بمجلس النواب: «الوفاق» سبب تأخير إعادة تصدير النفط
ليبيا
بالفيديو.. الإعلامية الكويتية حليمة بولند تتحدث من جديد عن علاقتها بالقذافي
منوعات
ضغوط على ترامب ليضع كمامة مع تزايد القلق من استمرار تفشي «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التأثيرات الطويلة لفيروس كورونا على المتعافين