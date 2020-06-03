تطبيق مواعدة سيسحب العرق من بين معايير الاختيار

شعار تطبيق غرايندر للمواعدة (أ ف ب)

يعتزم تطبيق "غرايندر" للمواعدة بين المثليين جنسيا في نسخته المقبلة سحب معيار العرق من بين الخيارات المتاحة تضامنا مع حركة "بلاك لايفز ماتر".

وكان الكثير من أشخاص يدعون منذ فترة طويلة إلى هذا التغيير في معايير البحث عن شركاء محتملين، وأوضح تطبيق "غرايندر" أنه قرر إدخال هذا التعديل استجابة لطلبات مستخدمين، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأتى التعديل أيضا في إطار التضامن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أظهره أفراد وبعض الشركات مع المتظاهرين الذين يتظاهرون في الولايات المتحدة احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة بحق الأميركيين السود.

وقال التطبيق عبر تويتر "لن نصمت ولن نبقى مكتوفي الأيدي، سنستمر بمحاربة العنصرية عبر الحوار مع مجتمعنا ومن خلال عدم التساهل بتاتا مع العنصرية وخطاب الحقد على المنصة وخارجها".

وتشهد الولايات المتحدة تظاهرات منذ أيام عدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس وهو رجل أسود مات اختناقا بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه لعدة دقائق.