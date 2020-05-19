سنغافورة تعتذر عن رسالة خاطئة تبلغ متعافين من «كورونا» بأنهم انتكسوا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 03:38 مساء
تطبيق مخصص لتتبع الإصابات بفيروس «كورونا» في سنغافورة، 20 مايو 2020 (أ ف ب)

قدمت سنغافورة اعتذارها لأكثر من 350 شخصًا أُصيبوا بـ«كوفيد-19» لتوجيهها رسالة نصية إليهم عن طريق الخطأ تفيد بأن نتائج اختبارهم أتت إيجابية مجدداً، وفقا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة مساء الإثنين، إن خللاً تقنيًّا تسبب بتوجيه الرسالة في نهاية الأسبوع، مضيفة أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات سرية تخص هؤلاء الأشخاص، وفق «فرانس برس».

وتابعت في بيان أنها بعثت برسالة أعقبت الرسالة الخطأ لـ 357 شخصًا تشرح فيها الخلل الذي حصل و«تعتذر عن أي إزعاج وقلق تسببت فيهما».

وأضافت الوزارة «لقد راجعنا نهجنا لضمان عدم تكرار خطأ مماثل».

وتمكنت سنغافورة في البداية من السيطرة على تفشي الوباء لكنها تضررت بشدة من موجة ثانية من الإصابات، معظمها بين العمال المهاجرين الذي يعيشون في مهاجع مكتظة.

وسجلت هذه الدولة 28794 إصابة و22 وفاة، وقد تعافى ما يقرب من 10 آلاف شخص.

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