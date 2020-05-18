كندية تبتكر «قفاز العناق» في عيد الأم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 01:24 مساء
كارولين إليس تعانق والدتها بواسطة "قفاز العناق" في أنتاريو (أ ف ب)

توصلت شابة كندية إلى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا، «قفاز العناق»، وهو ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل.

في مدينة غويلف في جنوب أنتاريو، طورت كارولين إليس وزوجها أندرو ما يسمى بـ «قفاز العناق» عشية عيد الأم الذي احتفل به هذا العام في 10 مايو في أميركا الشمالية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت كارولين «فكرت في أنها لن تحصل على معانقة وكان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك، أردت أن أعطيها عناقا في عيد الأم»، وقام الزوجان بتثبيت الأكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا دون اتصال مباشر.

وأضافت إليس «لقد احتاج إنجازها إلى وقت كبير خصوصا في ما يتعلق بمحاولة معرفة حجم الثقوب وارتفاعها، عملنا على ذلك حتى ساعات متقدّمة من ليل السبت، ثم جهّزنا كل شيء لعيد الأم الأحد».

وتمت مشاركة مقطع فيديو سجل للشابة ووالدتها في اللحظة التي تعانقتا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر على نطاق واسع، لكن إليس تقول إنها فوجئت بسرعة انتشار الفيديو، وأوضحت «أردت فقط معانقة والدتي، فوجئنا بسرعة انتشار الفيديو على الشبكات الاجتماعية لكننا شعرنا بسعادة كبيرة عندما أدركنا أن أشخاصا آخرين يمكنهم الاستفادة من هذه الفكرة».

وقالت «هذا يسمح لنا بالقيام بأمور طبيعية نوعا ما، إنه يمنحنا أملا بأن هذا الوضع لن يستمر».

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