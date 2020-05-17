«هارلي» كلب يعالج طاقما طبيا في مستشفى مكسيكي نفسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 05:13 مساء
الكلب "هارلي" في المكسيك، 13 مايو 2020 (أ ف ب)

يساهم الكلب «هارلي» المدرب كمعالج في تخفيف الضغط الذي يعانيه الطاقم الطبي في مستشفى مكسيكي خلال تصديه لفيروس «كورونا المستجد».

ويشق «هارلي» طريقه عبر قاعات المركز الطبي برفقة صاحبته الطبيبة المتخصصة في علم النفسي العصبي لوسيا ليديسما التي تلبسه زوجا من الأحذية المطاطية الصفراء ومعطفا واقيا من المطر، كما أنها تغطي عينيه بنظارة الغوص تاركة أنفه وفمه مكشوفين، وفق «فرانس برس».

وهذا الكلب العاجي اللون جاهز للعب لمدة ساعتين مع الأطباء والممرضين الذين يقاتلون ضد الوباء ويجدون ابتسامة في وسط الأيام المرهقة التي يعيشونها.

وأكدت ليديسما التي تطلق على كلبها «المعالج المساعد» أن وجود «هارلي» يساعدها على «تخفيف الضغط النفسي والعاطفي» للعاملين الطبيين الذين يواجهون حالة الطوارئ.

و«هارلي» البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي يعاني من ضعف في البصر، هو جزء من قسم الطب النفسي وعلم النفس العصبي في المركز الطبي الوطني منذ 20 نوفمبر.

وهو يشارك في علاجات المرضى الذين يعانون من «أمراض نفسية أو عصبية نفسية»، كما أوضحت مدربته مضيفة «منذ سن مبكرة، دربناه على هذا الأمر».

وتابعت ليديسما أنه منذ فبراير، فكرت هي وفريقها في دمج الكلب في مشروع دعم عاطفي توقعا للتوتر الذي قد ينتج عن الوباء خصوصا لدى العاملين في المستشفيات.

وتعتبر مدينة مكسيكو والمنطقة المحيطة بولاية مكسيكو الأكثر تأثرا بـ«كوفيد-19» في أنحاء البلاد.

وسجلت العاصمة مكسيكو 12456 إصابة من أصل 47144 إصابة في البلاد و1197 وفاة من أصل 5045 وفاة إجمالية في أنحاء البلاد، وفقا للأرقام الرسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصر بـ7 ملايين استرليني يرسم وجهة كريستيانو بعد الاعتزال
رياضة عالمية
مفوضية اللاجئين: ارتفاع أسعار مواد غذائية 200% في معظم المدن الليبية وندرة في ...
ليبيا
القنيطرة السورية 1974.. أول ظهور لمنتخب ليبيا في رمضان
رياضة محلية
الإمارات تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا المستجد»
عربى
الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به رئيسيا في الإبادة الرواندية التي وقعت 1994
دولى
دكتور كشكول - الحلقة 1
فيديو
«الصحة العالمية»: القضاء على جائحة «كوفيد-19» يحتاج إلى ضمان حصول الجميع على ...
دولى
تراث الليبيين في الزواج سبيلهم إلى الفرح رغم تلال الأزمات
ليبيا
الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لم يتعد 14%
ليبيا
أعضاء بمجلس النواب يستنكرون اعتقال وزير مالية «الموقتة»
ليبيا
سبعة مسؤولين ومديري منظمات أممية: صحة وسلامة جميع سكان ليبيا في خطر
ليبيا
ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محمد الفقيه.. الثقافة الليبية وتشابك الأسئلة