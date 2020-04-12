كلير ويت كيلر مصممة فستان عرس ميغن تغادر دار جيفانشي

صممت البريطانية كلير ويت كيلر فستان زفاف ميغن ماركل زوجة الأمير هاري (أ ف ب)

أعلنت دار «جيفانشي» في بيان أن المصممة البريطانية كلير ويت كيلر التي صممت فستان زفاف ميغن ماركل ستغادر منصبها مديرة فنية للدار الفرنسية المعروفة.

وعينت كلير ويت كيلر (49 عاما) في هذا المنصب في العام 2017 وأصبحت أول امرأة تتولى هذه المهمة في تاريخ الدار التي تملكها مجموعة «أل في أم إتش» الفرنسية للمنتجات والسلع الفاخرة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت ويت كيلر في بيان الدار «يشرفني أني أعطيت فرصة الاعتناء بإرث هذه الدار العريقة وبث الحياة فيها بعدما أصبحت أول امرأة تتولى إدارتها الفنية».

وشكر المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية سيدني توليدانو المصممة على مساهمتها في «آخر فصول دار جيفانشي، وفتحت إدارتها الإبداعية وبالتعاون مع المشاغل والفرق عادت الدار إلى قيم اوبير دو جيفانشي وحسه الفطري بالإناقة»، وقالت الدار إنها ستكشف في موعد لاحق عن تدابيرها الجديدة على صعيد الإدارة الفنية.

وعملت كلير لدى «كالفن كلاين» و«رالف لورن» وتوم فورد في دار «غوتشي»، وانضمت إلى دار «جيفانشي» بعد ست سنوات أمضتها في الإدارة الفنية لدار «كلويه»، وصممت فستان عرس ميغن ماركل خلال زفافها من الأمير هاري العام 2018، وعملت المصممة قبل ذلك في دار «برينغل أوف سكتلاند» وحولتها من مصّنع للملابس المحاكة إلى ماركة أزياء معروفة.