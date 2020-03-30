ولي العهد البريطاني يخرج من العزل الذاتي وصحته جيدة

ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عامًا، الذي أُصيب بفيروس «كورونا»، الإثنين، أن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة.

وأضاف الناطق أن مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس، «أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه»، وفق «رويترز».

وكان الناطق باسم ولي العهد، أعلن الأربعاء، ثبوت نتائج اختبار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وأكد في بيان له، أن اختبار الأمير البالغ من العمر 71 عامًا كان إيجابيًّا. وقال البيان: «أمير ويلز أُثبتت إصابته بالفيروس».

وأضاف: «لقد كان يعاني أعراضًا خفيفة ولكن بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد».